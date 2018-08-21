  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

معاون شورای وزاری جمهوری کریمه:

تجار ایرانی از راه دریایی خزر-کریمه استقبال می‎کنند

تجار ایرانی از راه دریایی خزر-کریمه استقبال می‎کنند

معاون شورای وزاری جمهوری کریمه می‎گوید راهی که از کانال «ولگا- دن» کریمه را به سواحل ایران در دریای خزر متصل می‎کند با استقبال تجار ایرانی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «ایزوستیا» روسیه به نقل از «گئورکی مرادف» معاون رئیس شورای وزاری جمهوری کریمه و نماینده دائمی جمهوری کریمه در ریاست جمهوری روسیه، از علاقمندی تجار ایرانی به توسعه راه تجاری که ایران را از دریای خزر به شبه‌جزیره کریمه مرتبط می‌کند، خبر داد.

این راه تجاری از طریق کانال «ولگا- دن» بنادر کریمه را به ساحل ایران در دریای خزر مرتبط می‌کند.

وی همچنین از توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای میان ایران و کریمه از طریق پلی خبر داد که روسیه ماه میلادی می در کریمه افتتاح کرد.

خط ریلی در حدفاصل کریمه- قفقاز شمالی- آذربایجان و ایران برقرار خواهد بود.

مرادف همچنین از برنامه مقامات کریمه برای برقراری رابطه تجاری با سوریه خبر داد. قرار است این موضوع در سفری که دولتمردان کریمه ماه میلادی سپتامبر به دمشق خواهند داشت، بررسی شود.

گفتنی است کریمه در همه‌پرسی که سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد از اوکراین جدا و به روسیه ملحق شد- اقدامی که اتحادیه اروپا و آمریکا را از راه وضع تحریم، به انتقام‌جویی از مسکو واداشت.

کد مطلب 4381247
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها