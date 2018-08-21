به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «ایزوستیا» روسیه به نقل از «گئورکی مرادف» معاون رئیس شورای وزاری جمهوری کریمه و نماینده دائمی جمهوری کریمه در ریاست جمهوری روسیه، از علاقمندی تجار ایرانی به توسعه راه تجاری که ایران را از دریای خزر به شبه‌جزیره کریمه مرتبط می‌کند، خبر داد.

این راه تجاری از طریق کانال «ولگا- دن» بنادر کریمه را به ساحل ایران در دریای خزر مرتبط می‌کند.

وی همچنین از توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای میان ایران و کریمه از طریق پلی خبر داد که روسیه ماه میلادی می در کریمه افتتاح کرد.

خط ریلی در حدفاصل کریمه- قفقاز شمالی- آذربایجان و ایران برقرار خواهد بود.

مرادف همچنین از برنامه مقامات کریمه برای برقراری رابطه تجاری با سوریه خبر داد. قرار است این موضوع در سفری که دولتمردان کریمه ماه میلادی سپتامبر به دمشق خواهند داشت، بررسی شود.

گفتنی است کریمه در همه‌پرسی که سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد از اوکراین جدا و به روسیه ملحق شد- اقدامی که اتحادیه اروپا و آمریکا را از راه وضع تحریم، به انتقام‌جویی از مسکو واداشت.