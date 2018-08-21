به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان خانه سینما با معاون بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی در محل این بنیاد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار شرکت کنندگان در جلسه به بیان دیدگاه های خود درباره انتخاب فیلم برای اسکار، جشنواره جهانی فیلم فجر و نحوه عرضه بین‌الملل و برپایی چتر سینمای ایران در بازارهای مختلف پرداختند.

در این چارچوب، اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان بر لزوم حمایت از سینمای مستقل، پاسخگویی به نسل جوان سینما، نگاه حمایتی بنیاد به بخش های فعال و تصدی گری بیشتر خانه سینما و رقابت نداشتن فارابی با بخش خصوصی تاکید داشتند و از ایجاد فضای گفتگو با معاون بین‌الملل استقبال کردند.

رائد فریدزاده معاون بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی و کامیار محسنین کارشناس ارشد بین‌الملل بنیاد نیز در این دیدار توضیحاتی را در باب نحوه و پیشینه انتخاب اعضای کمیته انتخاب فیلم برای اسکار و فعالیت های بخش بین‌الملل ارایه کردند.

فریدزاده با اشاره به نامه کانون کارگردانان بیان کرد: ترجیح بر پاسخ به نامه دوم کانون کارگردانان در جلسه‌ای حضوری بوده است. سیاست‌های کاهش تصدی گری که مورد نظر مدیریت سینمایی نیز است، مستلزم تدارک زیر ساخت های لازم است تا انتقال امور به شکلی ابتر باقی نماند. بنیاد نیز برای این انتقال تدریجی تا زمان وجود زیرساخت ها در خانه سینما استقبال می کند و از تشکیل کارگروهی مشورتی برای اخذ آرا و نظریات سازنده سینماگران در کلیه جنبه های فعالیت های بین‌المللی استقبال می‌کند و اینگونه تحولات جهت گسترش همکاری ها همان امری است که در نامه مدیر عامل خانه سینما نیز مورد نظر بوده است.

محسنین نیز وجود واحد بین‌الملل منسجم در خانه سینما را جهت انجام این انتقال تدریجی پراهمیت توصیف کرد تا این فعالیت به شکلی ممتد و مستمر در طول سال قابل پیگیری باشد و گشایش در سایر زمینه های پیشنهادی را منوط به گذر از محدودیت های مالی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی دانست.