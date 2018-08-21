باتری کاغذی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، باتری ها به دلیل وجود موادی مانند نیکل کادمیوم، آلکالین و جیوه به محیط زیست آسیب می رسانند.

در همین راستا پروژه جدیدی توسط دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه ایالتی نیویورک انجام شده است. دانشمندان مشغول ساخت نوع جدیدی از باتری کاغذی هستند. این باتری با کمک باکتری جذب الکترون برق ذخیره می کند.

این باتری شامل یک کاغذ است که روی آن لایه نازکی از فلزات و پلیمرها چاپ شده اند. همچنین این لایه حاوی نوعی باکتری منجمد و خشک شده به نام exoelectrogen است که می تواند الکترون ها را برداشت و با کمک آنها برق تولید کند.

این باتری ها همچنین حاوی کیسه ای از مواد مغذی مایع برای باکتری است. هنگامیکه باتری فشرده می شود، مایع با باکتری تماس برقرار می کند و در نتیجه فعال می شود.

در حال حاضر این باتری کاغذی فقط می تواند دستگاه هایی را شارژ کند که به برق کمی نیاز دارند مانند ماشین حساب های مینیاتوری یا چراغ های ال ای دی. عمرباتری حدود ۴ ماه است و می تواند برق را برای مدتی طولانی (تا دو روز) فراهم کند.