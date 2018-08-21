به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مهرزاد اسفندیاری فرد مربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره عملکرد مهرداد مردانی نماینده وزن نخست ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: کار همواره در مسابقات سبک وزن آسیا همواره سخت بوده به خصوص در بازی‌های آسیایی برای همین حتی حمید سوریان با تمام افتخاراتی که در رقابت‌های جهانی و المپیک کسب کرده موفق نشد قهرمان بازی‌هایی آسیایی شود، البته حمید دو بار در قهرمانی آسیا به طلا رسید اما دیگر نمایندگان ایران موفق به این کار نشدند. کار مردانی بسیار سخت بود و او به همان فرنگی‌کار ژاپن باخت که سوریان را هم دو بار شکست داده بود.

وی در ادامه گفت: مهرداد گیر افتاد و اگر گیر نمی‌افتاد بهتر کشتی می‌گرفت. داوران وقتی کشتی‌گیر ژاپن فن «فیتو» را به آن شکل جمع کرد می‌توانستند خطا گرفته و کشتی را متوقف کنند اما سلیقه ای عمل کردند. اگر سعید عبدولی بود و این نوع فیتو را از حریف می‌گرفت خطا اعلام کرده و کشتی را قطع می‌کردند. مردانی حالا یک کشتی با جان بهرام‌اف نماینده ازبکستان که قبل از این مغلوب سامان عبدولی شده برای کسب مدال برنز رقابت خواهد کرد.

اسفندیاری‌فرد درخصوص محمدرضاگرایی دیگر فرنگی‌کار ایران گفت: محمدرضا جوان و کم‌تجربه است. اگر تجربه بیشتری داشت به آن شکل مغلوب کبیسبایف حریف قدرتمند و صاحب نام قزاق خود نمی‌شد. او در مبارزه قبل با المرات تسمرادف ازبک هم ابتدا عقب افتاد اما در ادامه با تکیه بر داشته‌های خود امتیازهای از دست رفته را جبران کرده و دارنده نشان برنز جهان و المپیک را ضربه فنی کرد. او در دیدار پایانی باید با فرنگی کار اندونزی رقابت کند.

مربی خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان گفت: اگر در سبک وزن صاحب دو مدال برنز شویم کار بزرگی انجام داده‌ایم.