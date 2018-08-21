به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر محمد رضا فراهانی در جمع دانشجویی کانونهای فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: کار فرهنگی فضیلت دارد که از روی علاقه و اشتیاق انجام شود.
وی گفت: کار فرهنگی با دلسوزی و علاقه توأم است و مبادرت به فعالیتهای فرهنگی به خاطر جنبههای مالی و کار دانشجویی خطری مهلک برای فعالیتهای فرهنگی دانشجویی است. در جامعه و در فضای مجازی در مورد سرمایههای اجتماعی مطالبی زیادی را شنیدهایم؛ اما مفهوم دیگری تحت عنوان «سرمایه فرهنگی» نیز وجود دارد که کمتر در مورد آن صحبت شده است.
معاون وزیر بهداشت با طرح این سؤال که ما در ایران دارای فرهنگ غنی ایرانی اسلامی هستیم اما آیا از این فرهنگ استفاده کرده یا بهره بردهایم؟ گفت: در چند دانشگاه مطرح دنیا از جمله هاروارد، تحقیقی در خصوص «سرمایه فرهنگی» بر روی دانشجویان انجام شد که در نهایت مشخص شد در میان افراد دارای شرایط برابر و در یک سطح، آن دسته از افرادی که سرمایه فرهنگی بالاتری داشتهاند، موفقتر بودهاند.
فراهانی تأکید کرد: متاسفانه علیرغم این که ما فرهنگ غنی داریم اما با وجود این تمدن کهن و فرهنگ غنی که حاصل انباشتگی اندیشهها است، کمتر از آن بهره بردهایم. این که محیط زیست ما در بدترین شرایط خود قرار دارد در حالی که ما فرهنگ پاکیزگی را داریم، مزیت دانستن استفاده از محصولاتی با نشانهای خارجی و ترویج اشرافیگری در حالی که ما در فرهنگمان «قناعت» را داریم، ارائه نظر در همه مواقع و بدون داشتن اطلاعات و علم کافی در موضوعات مختلف و ... همه نشان از بهره نبردن اکثر ما از فرهنگ غنیمان است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اظهار نظر یکی از دانشجویان در خصوص بودجه عظیم طرح تحول نظام سلامت، گفت: در ایران درصد اختصاص یافته به بخش سلامت از تولید ناخالص ملی ۶ تا ۷ درصد است در حالی که این درصد در آمریکا ۱۵ درصد است بنابراین اینکه مطرح میشود بودجه زیادی به طرح تحول نظام سلامت اختصاص داده شده است حرف صحیحی نیست.
فراهانی تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول سلامت سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به خاطر هزینههای کمرشکن درمان عزیزانشان به زیر خط فقر سقوط میکردند زیرا مجبور بودند برای درمان عضو خانواده خود بخش زیادی از داراییهای خود را هزینه کنند، اما طرح تحول نظام سلامت با هدف حفاظت مالی از محرومین و مستضعفین موفق شد تا کاری کند که افرادی که از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند دیگر رنج و درد درمان بیماری را نداشته باشد.
معاون وزیر بهداشت طرح تحول نظام سلامت را یک طرح رفاهی و اجتماعی در کشور دانست و گفت: کسانی بعضاً بدون اطلاع از موضوعات بیان میکنند که طرح تحول نظام سلامت شکست خورده است باید بدانند که شکست این طرح یعنی یک طرح رفاهی اجتماعی شکست خورده است که هدفش حمایت مالی از مردم محروم جامعه است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به برخی از انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرده و گفت: این که میگویند در طرح تحول نظام سلامت به بهداشت توجه نشده است حرف صحیحی نیست چرا که به طور مثال در آمریکا از سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی ۷ درصد در حوزه بهداشت صرف میشود.
وی گفت: این رقم در کشورهای توسعه یافته مانند اسکاندیناوی، نوروژ، فنلاند، سوئد و ... حدود ۱۴ درصد است در حالی که در ایران قبل از اجرای طرح تحول سلامت سهم بهداشت از بودجه سلامت تنها سهدرصد بود که بعد از اجرای این طرح در دولت یازدهم سهم بهداشت به ۹ درصد از بودجه سلامت رسید.
کار فرهنگی اگر جنبه مالی داشته باشد، بیفایده است
فراهانی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان عضو مجامع تخصصی کانونهای فرهنگی که به حذف کار دانشجویی فعالیتهای فرهنگی اعتراض داشت، گفت: کار فرهنگی فضیلت دارد که از روی علاقه و اشتیاق انجام شود. کار فرهنگی با دلسوزی و علاقه توأم است و مبادرت به فعالیتهای فرهنگی به خاطر جنبههای مالی و کار دانشجویی خطری مهلک برای فعالیتهای فرهنگی دانشجویی است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به طور مثال به فعالیتهای نشریاتی توسط دانشجویان اشاره کرد و گفت: نشریهای دارای ارزش است که دانشجو در کنار قلم خود اشک بریزد، دلش بلرزد و بسوزد و قلم بزند؛ کار فرهنگی که برای پول باشد فایدهای ندارد و اینگونه فعالیتها باید تعطیل شود.
جلوگیری از هزینهکرد بودجه فرهنگی در دیگر بخشها
فراهانی به بودجه فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: هیچ دانشگاهی بودجهای که در حوزه فرهنگی و به طور کلی در ردیف آموزشی وجود دارد را در طرح تحول سلامت نبرده است؛ پیش از شما من مدافع بودجه فرهنگی هستم و در این خصوص محکم ایستادهام.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت قرار داشتن بودجه فرهنگی دانشگاهها در ذیل ردیف بودجه آموزشی را مشکل دانست که موجب هزینه شدن این بودجه در غیر محل اصلی آن میشود و ابراز داشت: بودجه دانشگاهها را سازمان برنامه و بودجه پرداخت میکند و دانشگاهها در این حوزه مستقل هستند.
وی گفت: در دریفهای مالی کتاب بودجه سالانه کشور در قسمت بودجه دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ردیفی وجود دارد به عنوان «آموزش». در ذیل ردیف بودجه آموزش بودجه مقاطع مختلف آموزشی قرار دارد و در کنار آن سه ردیف بودجه فرهنگی، تربیت بدنی و رفاهی وجود دارد.
فراهانی افزود: کل بودجه این سه ردیف که مربوط به معاونت فرهنگی و دانشجویی است به ازای هر دانشجو حدود دو میلیون تومان است که دولت به ازای هر دانشجو پرداخت میکند و دانشگاهها به ازای هر تعداد دانشجویی که دارند این بودجه را به حوزه فرهنگی اختصاص دهند.
وی افزود: متأسفانه در چند سال گذشته متوجه شدهایم به دلیل کثرت هزینههای حوزه آموزش دانشگاه بخش زیادی از بودجه فرهنگی، تربیتبدنی و رفاهی دانشگاه خرج پرداخت حقوق میشود. بنابراین در سال گذشته و امسال تلاش کردهایم این سه ردیف را از ذیل آموزش خارج کنیم که این موضوع در مجلس تصویب شد ولی در آخرین لحظات تصویب بودجه کشور با این استدلال که دولت قصد اضافه کردن ردیفهای بودجهای را ندارد از انجام این کار ممانعت شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، افزود: البته امسال برای اینکه جلوی هزینهکرد بودجه فرهنگی در دیگر بخشها را بگیریم این موضوع را در دستور کار مشترک تمامی هیأتهای امنای دانشگاهها قرار دادیم و مقرر شده است که دانشگاهها موظف شوند که بودجه فرهنگی، ورزشی و رفاهی را فقط در محل خود هزینه کنند و ذیحسابی به صورت دقیق بر این موضوع نظارت کند.
اختصاص بودجه دانشجویان شهریه پرداز به معاونت فرهنگی و دانشجویی
وی در خصوص افزایش بودجه فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ابراز داشت: یکی از اقدامات دیگری که جهت افزایش بودجه فرهنگی دانشگاهها در سال جاری انجام دادهایم این بوده است که در دستور کار مشترک هیأت امناهای دانشگاه تصویب کردهایم که ۱۰ درصد از بودجه دانشجویان شهریهپرداز به معاونت فرهنگی و دانشجویی اختصاص یابد.
معاون وزیر بهداشت گفت: در ادامه تلاش شد تا بودجه فرهنگی که در سه قسمت فرهنگی، دانشجویی و ورزشی هزینه میشود را به شکلی متعادل کنیم و پس از آن تصویب شده است که هیچ دانشگاهی به هیج عنوان حق ندارد پول فرهنگی و دانشجویی در این سه برنامه را به فصول دیگر ببرند و یا بین این سه حوزه جابه جا کند.
اختصاص ۱۰ درصد بودجه فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها به «کانونهای فرهنگی، هنری»
فراهانی یکی دیگر از مصوبات مشترک هیأت امناهای دانشگاههای علوم پزشکی را توزیع متوازن بودجه فرهنگی عنوان کرد و گفت: امسال در مصوبات مشترک هیأت امناهای دانشگاههای علوم پزشکی بندی را تصویب کردهایم که بر اساس آن بودجه فرهنگی بر اساس جدولی که درصد بودجه هر یک از فعالیتهای فرهنگی را مشخص میکند، هزینه میشود.
وی گفت: بر اساس این جدول در همه دانشگاهها باید ۱۰ درصد بودجه فرهنگی به کانونهای فرهنگی، هنری اختصاص یابد. بنابراین امیدواریم با اجرای این مصوبه مشکل مالی کانونهای فرهنگی مرتفع شود.
همه باید طرف دانشجویان باشیم
معاون وزیر بهداشت به سیاست «دانشجو محوری» وزارت بهداشت در حوزه فرهنگی و دانشجویی اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا همه فعالیتهای فرهنگی داخل دانشگاه از طریق دانشجویان و نهادهای دانشجویی انجام شد. برخی از مسؤولان دانشگاهی در مقابل تأکید ما بر سیاست واگذاری کارها به دانشجویان بیان میکنند که شما طرفدار ما هستید یا دانشجویان؟ که در پاسخ این افراد من میگویم که همه ما باید طرفدار دانشجویان باشیم.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برای همه فعالیتها در دانشگاهها نهادهای دانشجویی قانونی ایجاد شده است، گفت: تنها نهادی که هنوز ایجاد نشده است انجمنهای ورزشی هستند که این نهاد دانشجویی نیز به زودی با ابلاغ دستورالعمل تشکیل آن ایجاد خواهد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: کانونهای فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی از ابتدای مهر ماه جاری بر اساس نظام نامه آموزشی تدوین شده کلاسهای آموزشی تخصصی برگزار میکنند. پایه کار شما آموزش است که موجب شکوفا شدن دیگر حوزهها میشود.
دانشجویان علوم پزشکی همه کار میتوانند انجام دهند
فراهانی خاطرهای از چند سال گذشته تعریف کرد و گفت: در دو سال گذشته که به دنبال تعریف رشتههای جدید در جشنواره فرهنگی بودیم برخی از همکاران ما با این استدلال که دانشجویان علوم پزشکی به خاطر مشغله درسی خود در برخی از رشتههای هنری نظیر استندآپکمدی موفق نیستند، توصیه میکردند که اینگونه رشتهها را در جشنواره فرهنگی وارد نکنیم.
وی گفت: اما به هر حال ما اعتقاد داشتیم که دانشجویان علوم پزشکی همه کار میتوانند دهند و پس از قرار گرفتن این رشته در جشنواره فرهنگی با استقبال خوب دانشجویان مواجه شد به نحوی که هماکنون چهار نفر از ۱۲ نفر از برگزیدگان استندآپ کمدی خندوانه، دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی هستند، بنابراین دانشجویان علوم پزشکی همه کار میتوانند انجام دهند.
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