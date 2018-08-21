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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۸

فرماندار چرداول خبر داد:

اشتغال ۸۹ نفر با بهره برداری از طرح های هفته دولت در چرداول

اشتغال ۸۹ نفر با بهره برداری از طرح های هفته دولت در چرداول

ایلام- فرماندار چرداول گفت: با بهره برداری از طرح های هفته دولت در این شهرستان برای ۸۹ نفر شغل ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ۵۶ طرح زیربنایی و عمرانی با اعتبار بیش از ۲۹ میلیارد تومان هفته دولت در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

وی ادامه داد: این طرح ها با ۸۹ نفر اشتغالزایی و در زمینه های عمران شهری و روستایی، اجرای طرح هادی، روکش آسفالت ، مدارس ، ساختمان های اداری فرهنگی ،کانال های کشاورزی ، تامین آب آشامیدنی شهری و روستایی و عشایر، برق و راهداری، دهیاری ها و مسکن محرومین و مرکز بهداشت و سلامت و گازرسانی افتتاح و سیلوی ۲۰ هزار تنی گندم نیز کلنگ زنی خواهد شد.

وی اظهار داشت: بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال برای ورودی شهر سرابله و حذف نقاط حادثه خیز این مسیر اختصاص یافته و هم اکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است و انجام پروژه ورودی و تقاطع غیرهمسطح شهر سرابله با اعتباری بالغ بر ۵۷ میلیارد ریال نهایی شده و در روزهای آینده عملیات اجرای این طرح شروع می شود.

به گفته یگانه مجموع اعتبارات هزینه شده در حوزه های مختلف در طول دولت تدبیر و امید در شهرستان چرداول بالغ بر سه هزار میلیارد ریال است و اعتبارات ملی در سطح چرداول افزایش زیادی داشته و اعتبارات تملک دارایی امسال ۳۶۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است.

وی افزود: ارتقاء هلیلان به شهرستان و آسمان آباد به بخش در دست اقدام است و در دولت تدبیر و امید به ۴۶ روستا و ۲ شهر این شهرستان گازرسانی شد که برای این موضوع اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و در زمینه روشنایی معابر و اصلاح شبکه برق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه و به ۷۳ روستا و پنج شهر این شهرستان ارائه خدمات صورت گرفت.

به گفته یگانه اعتبارات دهیاری های شهرستان در دولت تدبیر و امید با افزایش چهار برابری مواجه بوده بطوری که در سال ۹۶ و ۹۷ مبلغ ۶۷ میلیارد ریال اعتبار داشته اند و در مجموع در حوزه های مختلف در شهرستان چرداول سه هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات با اشتغالزایی ۹۶۳ نفر انجام شده است.

وی افزود: در راستای آبرسانی به روستاها و عشایر شهرستان، ایجاد مجتمع آبرسانی شله کش۵۰ میلیارد ریال؛ مجتمع آبرسانی دراشکفت ۱۰ میلیارد ریال؛ مجتمع آبرسانی گلدره هشت میلیارد ریال؛ شبکه آب شباب ۳۰ میلیارد ریال و فاضلاب شباب با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال؛ مجتمع داجیوند ۲۰ میلیارد ریال و چاه آب عشایری تورم سه و ۶۰ میلیارد ریال و چاه آب کل کل و بابامرادی و صیدنظری علیا چهار میلیارد ریال انجام شده یا در حال اجرا است.

اولویت مهم وزارت نیرو آغاز و شروع ساخت سد چناره است

فرماندار چرداول یادآور شد: اولویت مهم وزارت نیرو آغاز و شروع ساخت سد چناره است که دغدغه ای در این خصوص وجود ندارد و ساخت این طرح در آینده ای نزدیک شروع می شود.

فرماندار چرداول گفت: در دولت تدبیر و امید ۳۰۰ واحد مسکن محرومین با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی احداث شده و احداث ۶ پروژه بزرگ ورزشی در شهرستان به سرانجام رسیده و در حوزه ورزش شهرستان بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال فعالیت انجام گرفته است و با بهره برداری از پروژه های ورزشی سرانه فضای ورزشی شهرستان به استاندارد استانی ۸۰ سانتی مترمربع به ازای هر نفر می رسد.

یگانه گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه آب و فاضلاب شهری با احداث تصفیه خانه و شبکه فاضلاب سرابله، احداث مخزن آب شرب شهر آسمان آباد و توسعه شبکه آبرسانی شهرهای سرابله، آسمان آباد و توحید و نصب سیستم تله متری در شهر سرابله و محصور سازی محوطه تاسیسات آب شهری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی تاکید کرد: دولت توجه ویژه ای به حوزه کشاورزی شهرستان داشته به طوری که در این مدت تعداد ۳۹ کانال و ۱۱جاده بین مزارع با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و ایستگاه پمپاژ کهره داجیوند با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال و شبکه آبیاری تحت فشار حدود ۵۵۰ هکتار با مبلغ ۵۴ میلیارد ریال یعنی در مجموع ۵۹۲ میلیارد ریال انجام شده است.

کد مطلب 4381393

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