اشتغال ۸۹ نفر با بهره برداری از طرح های هفته دولت در چرداول

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ۵۶ طرح زیربنایی و عمرانی با اعتبار بیش از ۲۹ میلیارد تومان هفته دولت در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

وی ادامه داد: این طرح ها با ۸۹ نفر اشتغالزایی و در زمینه های عمران شهری و روستایی، اجرای طرح هادی، روکش آسفالت ، مدارس ، ساختمان های اداری فرهنگی ،کانال های کشاورزی ، تامین آب آشامیدنی شهری و روستایی و عشایر، برق و راهداری، دهیاری ها و مسکن محرومین و مرکز بهداشت و سلامت و گازرسانی افتتاح و سیلوی ۲۰ هزار تنی گندم نیز کلنگ زنی خواهد شد.

وی اظهار داشت: بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال برای ورودی شهر سرابله و حذف نقاط حادثه خیز این مسیر اختصاص یافته و هم اکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است و انجام پروژه ورودی و تقاطع غیرهمسطح شهر سرابله با اعتباری بالغ بر ۵۷ میلیارد ریال نهایی شده و در روزهای آینده عملیات اجرای این طرح شروع می شود.

به گفته یگانه مجموع اعتبارات هزینه شده در حوزه های مختلف در طول دولت تدبیر و امید در شهرستان چرداول بالغ بر سه هزار میلیارد ریال است و اعتبارات ملی در سطح چرداول افزایش زیادی داشته و اعتبارات تملک دارایی امسال ۳۶۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است.

وی افزود: ارتقاء هلیلان به شهرستان و آسمان آباد به بخش در دست اقدام است و در دولت تدبیر و امید به ۴۶ روستا و ۲ شهر این شهرستان گازرسانی شد که برای این موضوع اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و در زمینه روشنایی معابر و اصلاح شبکه برق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه و به ۷۳ روستا و پنج شهر این شهرستان ارائه خدمات صورت گرفت.

به گفته یگانه اعتبارات دهیاری های شهرستان در دولت تدبیر و امید با افزایش چهار برابری مواجه بوده بطوری که در سال ۹۶ و ۹۷ مبلغ ۶۷ میلیارد ریال اعتبار داشته اند و در مجموع در حوزه های مختلف در شهرستان چرداول سه هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات با اشتغالزایی ۹۶۳ نفر انجام شده است.

وی افزود: در راستای آبرسانی به روستاها و عشایر شهرستان، ایجاد مجتمع آبرسانی شله کش۵۰ میلیارد ریال؛ مجتمع آبرسانی دراشکفت ۱۰ میلیارد ریال؛ مجتمع آبرسانی گلدره هشت میلیارد ریال؛ شبکه آب شباب ۳۰ میلیارد ریال و فاضلاب شباب با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال؛ مجتمع داجیوند ۲۰ میلیارد ریال و چاه آب عشایری تورم سه و ۶۰ میلیارد ریال و چاه آب کل کل و بابامرادی و صیدنظری علیا چهار میلیارد ریال انجام شده یا در حال اجرا است.

اولویت مهم وزارت نیرو آغاز و شروع ساخت سد چناره است

فرماندار چرداول یادآور شد: اولویت مهم وزارت نیرو آغاز و شروع ساخت سد چناره است که دغدغه ای در این خصوص وجود ندارد و ساخت این طرح در آینده ای نزدیک شروع می شود.

فرماندار چرداول گفت: در دولت تدبیر و امید ۳۰۰ واحد مسکن محرومین با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی احداث شده و احداث ۶ پروژه بزرگ ورزشی در شهرستان به سرانجام رسیده و در حوزه ورزش شهرستان بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال فعالیت انجام گرفته است و با بهره برداری از پروژه های ورزشی سرانه فضای ورزشی شهرستان به استاندارد استانی ۸۰ سانتی مترمربع به ازای هر نفر می رسد.

یگانه گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه آب و فاضلاب شهری با احداث تصفیه خانه و شبکه فاضلاب سرابله، احداث مخزن آب شرب شهر آسمان آباد و توسعه شبکه آبرسانی شهرهای سرابله، آسمان آباد و توحید و نصب سیستم تله متری در شهر سرابله و محصور سازی محوطه تاسیسات آب شهری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی تاکید کرد: دولت توجه ویژه ای به حوزه کشاورزی شهرستان داشته به طوری که در این مدت تعداد ۳۹ کانال و ۱۱جاده بین مزارع با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و ایستگاه پمپاژ کهره داجیوند با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال و شبکه آبیاری تحت فشار حدود ۵۵۰ هکتار با مبلغ ۵۴ میلیارد ریال یعنی در مجموع ۵۹۲ میلیارد ریال انجام شده است.