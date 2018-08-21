دفتر معاون پارلمانی رییس جمهور اظهارات «امیرآبادی» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر معاون پارلمانی رییس جمهور در اطلاعیه ای اظهارات احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارائی را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بدنبال اظهارات و مصاحبه آقای امیرآبادی فراهانی عضو محترم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تلاش و موافقت معاون پارلمانی رئیس جمهور در اعلام وصول طرح استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و مراجعه به جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام وصول استیضاح، ضمن اظهار تاسف از اظهارات بی پایه و اساس ایشان به آگاهی می رساند اصولا در موقع طرح موضوع استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اداره جلسه مجلس شورای اسلامی با جناب آقای پزشکیان نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بوده و آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هیچ مراجعه ای به جایگاه هیات رئیسه نداشته اند که فیلم ضبط شده از جلسه مجلس شورای اسلامی در روز مذکور کذب ادعای نامبرده را تائید می نماید.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده: لذا اظهارات نامبرده از اساس بی پایه و قویاَ تکذیب می شود.

به گزارش مهر، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر در توییتی نوشته بود: «طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است و اگر تعداد امضاهای این طرح از حد نصاب قانونی نیفتد، ‌ به احتمال زیاد در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده پارلمان ۲۸ مردادماه در صحن علنی خانه ملت اعلام وصول می‌شود.»

امیرآبادی همچنین اعلام کرد: معاون پارلمانی رئیس جمهور بسیار تلاش کردند که حتما استیضاح اعلام وصول بشود و چند بار هم بالا آمدند و به رئیس مجلس گفتند که چرا اعلام وصول نمی کنید؟