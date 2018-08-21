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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

عرفان آهنگریان با صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کرد

عرفان آهنگریان با صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کرد

عضو تیم ملی ووشو ایران با پیروزی برابر کره ای خود به دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، رقابت  های ووشو هجدهمین دوره بازیهای آسیایی عصر امروز سه شنبه پیگیری شد که طی آن عرفان آهنگریان در رقابتی نزدیک با حریف کره ای به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

سانداکار وزن منفی ۶۰ کیلوگرم تیم ملی ووشوی ایران که پیش از این نمایندگان تایلند و یمن را با اقتدار شکست داده بود در مرحله یک چهارم نهایی نیز در پایان مبارزه ای دشوار که سه راند به طول انجامید از سد «جو سونگ هیون» از کره جنوبی گذشت و به نیمه نهایی گام گذاشت.

آهنگریان که اکنون مدال برنزش قطعی شده است، فردا در نیمه نهایی با برنده دیدار فیلیپین و هند مبارزه خواهد کرد.

پیش از این صعود الهه و شهربانو منصوریان به مرحله نیمه نهایی قطعی شده بود.

کد مطلب 4381492
رضا خسروي

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