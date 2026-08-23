به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اجرای آزمایشی طرح یکپارچه‌سازی بلیت الکترونیک در اسلامشهر، شهروندان تهرانی و البرزی نیز در آینده می‌توانند بخشی از سفرهای روزانه خود را با یک بستر پرداخت مشترک انجام دهند؛ موضوعی که با هدف ساده‌سازی پرداخت کرایه، کاهش زمان سفر و تقویت حمل‌ونقل عمومی در محور تهران– البرز، در نشست مشترک مدیران حمل‌ونقل تهران و استان البرز، جوانب‌ مختلف‌ آن‌مورد بررسی‌ قرار گرفت.

پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک در این نشست، با اشاره به حجم بالای سفرهای روزانه میان تهران و شهرهای استان البرز گفت: تردد مستمر شهروندان میان تهران- کرج و شهرهایی مانند فردیس، شهریار، مهستان، نظرآباد و دیگر شهرهای پیرامونی، نیازمند خدمات حمل‌ونقلی هماهنگ و متناسب با واقعیت سفرهای منطقه‌ای است.

ایجاد کیف پول واحد شهروندی و اتصال سامانه‌های پرداخت

علیمردانی با بیان اینکه این طرح فراتر از یکپارچه‌سازی کارت‌بلیت است، اظهار کرد: ایجاد کیف پول واحد شهروندی و اتصال سامانه‌های پرداخت، گامی مهم برای ارائه خدمات هوشمندتر به مردم است؛ خدماتی که علاوه بر سهولت پرداخت، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ناوگان، مدیریت بهتر سفرها و توسعه هدفمند حمل‌ونقل عمومی‌رافراهم‌می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به تجربه اجرای پایلوت یکپارچه‌سازی بلیت الکترونیکی در اسلامشهر گفت: این تجربه نشان داد که با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، امکان توسعه این مدل در شهرهای پیرامونی‌ تهران‌ وجود دارد.

وی ادامه داد: تهران و البرز در عمل، یک حوزه پیوسته سفر محسوب می‌شوند. به همین دلیل، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل در پایتخت نمی‌تواند جدا از نیازهای تردد شهروندان کرج، مهستان، نظرآباد و سایر شهرهای استان البرز انجام شود. رویکرد ما، حرکت به سمت شبکه‌ای منطقه‌ای، هوشمند و شهروندمدار است.

‌ در این نشست، تجربه‌های موجود در زمینه بلیت الکترونیکی بررسی و بر ضرورت هماهنگی فنی میان سامانه‌های پرداخت، تجهیزات کارت‌بلیت و زیرساخت‌های نرم‌افزاری تأکید و همچنین مقرر شد زمینه‌های اجرایی اتصال تدریجی شهرهای بیشتری از استان البرز به نظام یکپارچه پرداخت الکترونیک شهر تهران، در قالب‌ کارگروه‌های‌ تخصصی‌ انجام‌ شود.