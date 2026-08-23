  1. جامعه
  2. شهری
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

حرکت تهران و البرز به سمت یکپارچه‌سازی پرداخت حمل‌ونقل عمومی

حرکت تهران و البرز به سمت یکپارچه‌سازی پرداخت حمل‌ونقل عمومی

تهران و البرز با بررسی اتصال سامانه‌های پرداخت حمل‌ونقل عمومی، گامی برای ایجاد بستر مشترک پرداخت کرایه و تسهیل سفرهای روزانه شهروندان برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اجرای آزمایشی طرح یکپارچه‌سازی بلیت الکترونیک در اسلامشهر، شهروندان تهرانی و البرزی نیز در آینده می‌توانند بخشی از سفرهای روزانه خود را با یک بستر پرداخت مشترک انجام دهند؛ موضوعی که با هدف ساده‌سازی پرداخت کرایه، کاهش زمان سفر و تقویت حمل‌ونقل عمومی در محور تهران– البرز، در نشست مشترک مدیران حمل‌ونقل تهران و استان البرز، جوانب‌ مختلف‌ آن‌مورد بررسی‌ قرار گرفت.

پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک در این نشست، با اشاره به حجم بالای سفرهای روزانه میان تهران و شهرهای استان البرز گفت: تردد مستمر شهروندان میان تهران- کرج و شهرهایی مانند فردیس، شهریار، مهستان، نظرآباد و دیگر شهرهای پیرامونی، نیازمند خدمات حمل‌ونقلی هماهنگ و متناسب با واقعیت سفرهای منطقه‌ای است.

ایجاد کیف پول واحد شهروندی و اتصال سامانه‌های پرداخت

علیمردانی با بیان اینکه این طرح فراتر از یکپارچه‌سازی کارت‌بلیت است، اظهار کرد: ایجاد کیف پول واحد شهروندی و اتصال سامانه‌های پرداخت، گامی مهم برای ارائه خدمات هوشمندتر به مردم است؛ خدماتی که علاوه بر سهولت پرداخت، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ناوگان، مدیریت بهتر سفرها و توسعه هدفمند حمل‌ونقل عمومی‌رافراهم‌می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به تجربه اجرای پایلوت یکپارچه‌سازی بلیت الکترونیکی در اسلامشهر گفت: این تجربه نشان داد که با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، امکان توسعه این مدل در شهرهای پیرامونی‌ تهران‌ وجود دارد.

وی ادامه داد: تهران و البرز در عمل، یک حوزه پیوسته سفر محسوب می‌شوند. به همین دلیل، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل در پایتخت نمی‌تواند جدا از نیازهای تردد شهروندان کرج، مهستان، نظرآباد و سایر شهرهای استان البرز انجام شود. رویکرد ما، حرکت به سمت شبکه‌ای منطقه‌ای، هوشمند و شهروندمدار است.

‌ در این نشست، تجربه‌های موجود در زمینه بلیت الکترونیکی بررسی و بر ضرورت هماهنگی فنی میان سامانه‌های پرداخت، تجهیزات کارت‌بلیت و زیرساخت‌های نرم‌افزاری تأکید و همچنین مقرر شد زمینه‌های اجرایی اتصال تدریجی شهرهای بیشتری از استان البرز به نظام یکپارچه پرداخت الکترونیک شهر تهران، در قالب‌ کارگروه‌های‌ تخصصی‌ انجام‌ شود.

کد مطلب 6924758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها