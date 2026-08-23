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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

شمس‌آذر در جست‌وجوی نخستین برد فصل

شمس‌آذر در جست‌وجوی نخستین برد فصل

قزوین- تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته سوم لیگ برتر میزبان تیم آلومینیوم اراک خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۹:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه سردار آزادگان میزبان آلومینیوم اراک است.

شمس‌آذر قزوین که در دو هفته نخست لیگ برتر یک امتیاز کسب کرده و در رده سیزدهم جدول قرار دارد، در سومین دیدار خود به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل و بهبود جایگاهش در جدول رده‌بندی است.

در سوی مقابل، آلومینیوم اراک با کسب چهار امتیاز از دو مسابقه ابتدایی، در شرایط بهتری نسبت به میزبان قزوینی خود قرار دارد و در رده چهارم جدول جای گرفته است.

شاگردان وحید رضایی در این دیدار خانگی امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران، سه امتیاز مسابقه را به دست آورده و از جمع تیم‌های پایین جدول فاصله بگیرند.

شمس‌آذر در حالی برای نخستین برد فصل تلاش می‌کند که سرمربی این تیم پیش از مسابقه نسبت به فشردگی مسابقات و محدود بودن زمان ریکاوری بازیکنان انتقاد کرده و بر ضرورت مدیریت بهتر شرایط تیم تأکید کرده است.

کد مطلب 6924771

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