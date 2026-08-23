به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۹:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه سردار آزادگان میزبان آلومینیوم اراک است.

شمس‌آذر قزوین که در دو هفته نخست لیگ برتر یک امتیاز کسب کرده و در رده سیزدهم جدول قرار دارد، در سومین دیدار خود به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل و بهبود جایگاهش در جدول رده‌بندی است.

در سوی مقابل، آلومینیوم اراک با کسب چهار امتیاز از دو مسابقه ابتدایی، در شرایط بهتری نسبت به میزبان قزوینی خود قرار دارد و در رده چهارم جدول جای گرفته است.

شاگردان وحید رضایی در این دیدار خانگی امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران، سه امتیاز مسابقه را به دست آورده و از جمع تیم‌های پایین جدول فاصله بگیرند.

شمس‌آذر در حالی برای نخستین برد فصل تلاش می‌کند که سرمربی این تیم پیش از مسابقه نسبت به فشردگی مسابقات و محدود بودن زمان ریکاوری بازیکنان انتقاد کرده و بر ضرورت مدیریت بهتر شرایط تیم تأکید کرده است.