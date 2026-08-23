رونمایی از طرح مطالعات «بزرگترین مجموعه باستان شناسی کشور» در بهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی همزمان با هفته دولت و به منظور افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف شهرستان بهاباد در حوزه‌های عمرانی، درمانی، معدن، راه و میراث فرهنگی به این شهرستان سفر کرد.

وی مردم بهاباد را متدین، متعهد و ولایت مدار توصیف کرد و گفت: تلاش نماینده مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای شهر بهاباد در اجرای پروژه‌های این شهرستان قابل تقدیر بوده است.

وی از بهره برداری از پروژه فاز دوم موزه آفرینش بهاباد با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال و نیز رونمایی از طرح مطالعات «بزرگترین مجموعه باستان شناسی کشور» و طرح‌های «پارک بین‌المللی آسمان تاریک بهاباد» و «ژئو پارک بین‌المللی بهاباد» خبر داد.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در سفر یک روزه به شهرستان بهاباد پروژه احداث و تجهیز ۴ واحد اقامتی پزشکان متخصص با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد

وی در ادامه عنوان کرد: فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی بهاباد نیز با صرف اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال‌ و روشنایی ۵ کیلومتر از معابر شهرستان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

استاندار یزد افزود: حضور در آیین تاسیس مجتمع معدنی در بهاباد در بخش دولتی و سایت اداری آن به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

وی با اشاره به بهره‌برداری از مخزن آب ۵ هزار متر مکعبی شهر بهاباد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال گفت: همچنین پروژه جمع آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب روستای آسفیج و وحدت‌آباد با اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

بابایی همچنین یادآور شد: پروژه «مرکز بازیافت زباله» و «کشتارگاه صنعتی» بهاباد با سرمایه‌گذاری ۴۷۰ میلیارد ریال و نیز پروژه کشتارگاه صنعتی با اعتبار ۱۲۵۰ میلیارد ریال افتتاح شدند.

وی از بهره‌برداری از کارخانه آسفالت شهر بهاباد، همزمان با هفته دولت خبر داد و افزود: این مجموعه با ظرفیت ۱۲۰ تن در ساعت و سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد ریال راه اندازی و وارد مدار بهره برداری شده است.

استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: حضور در آیین آغاز عملیات اجرایی پاسگاه انتظامی روستای بنستان شهرستان بهاباد به همراه نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از برنامه‌های این سفر بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بهره برداری از محور بهاباد_کویجان خاطرنشان کرد: این پروژه به طول ۵/۵ کیلومتر و با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان احداث شده است.