به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلدمن ساکس، این بانک در تازه‌ترین تحلیل خود چشم‌انداز بازار طلا را بررسی کرد و ضمن پیش‌بینی قیمت ۴۹۰۰ دلاری برای هر اونس تا پایان سال ۲۰۲۶، نسبت به اثرات متغیرهای بازار اختیار معامله هشدار داد.

تحلیل روند صعودی و مکانیسم پوشش ریسک

گلدمن ساکس در این گزارش با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضا برای «اختیار خرید» (Call Option) طلا، تصریح کرد که این روند در کنار نیاز به پوشش ریسک‌های اقتصاد کلان جهانی، می‌تواند نوسانات قیمت این فلز گران‌بها را در هر دو جهت تشدید کند.

بر اساس این تحلیل، با نزدیک شدن قیمت طلا به سطوح مهم اعمال قراردادهای اختیار معامله، معامله‌گرانی که اختیار خرید فروخته‌اند، ممکن است برای مدیریت ریسک خود ناچار به خرید فیزیکی طلا شوند. این فرآیند مکانیکی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت و تقویت روند صعودی منجر شود. در مقابل، گلدمن ساکس هشدار داد که در صورت عقب‌نشینی قیمت، کاهش موقعیت‌های پوشش ریسک می‌تواند فشار فروش را به‌شدت افزایش دهد.

تأثیر سیاست‌های پولی و تقاضای جهانی

این گزارش می‌افزاید: انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو که تا پیش از این عامل محدودکننده طلا بود، پس از توقف نرخ بهره در نشست ژوئیه و انتشار آمارهای ضعیف از اشتغال و تورم آمریکا کاهش یافته است. این شرایط باعث بهبود موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار «کامکس» و افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله (ETF) طلا شده است؛ به‌طوری که قیمت فلز زرد از کف اواسط ژوئیه تاکنون حدود ۱۵ درصد رشد داشته و به محدوده ۴۶۰۰ دلار رسیده است.

گلدمن ساکس با تأکید بر اینکه پیش‌بینی ۴۹۰۰ دلاری اثرات ویژه بازار اختیار معامله را در بر نمی‌گیرد، اعلام کرد: در صورت تداوم ورود سرمایه‌گذاران غربی به صندوق‌های طلا و خرید مستمر بانک‌های مرکزی، قیمت می‌تواند به سطوح کلیدی نزدیک شده و سازوکار پوشش ریسک، روند صعودی را تقویت کند. با این حال، تغییر انتظارات پیرامون نرخ بهره می‌تواند اثر معکوس داشته و زمینه اصلاح شدید قیمت را فراهم آورد.