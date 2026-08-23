به گزارش خبرنگار مهر، احمد فهله گری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل سرد سال، موضوع تأمین پایدار گاز و مدیریت مصرف بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای حوزه انرژی تبدیل شده است؛ مسئلهای که در استان سردسیری مانند کردستان، به دلیل افزایش قابل توجه مصرف در ماههای سرد، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی بیان کرد: شرکت گاز کردستان در کنار برنامههای توسعه و تقویت زیرساختها، بر کاهش مصرف و اصلاح الگوی استفاده از گاز تأکید دارد؛ رویکردی که به گفته مدیرعامل این شرکت، بدون همراهی مردم و نقشآفرینی رسانهها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
رسانهها حلقه ارتباطی شرکت گاز و مردم هستند
وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در فرهنگسازی مصرف انرژی اظهار کرد: رسانه و دستگاه اجرایی هر دو خدمتگزار مردم هستند و شرکت گاز تلاش میکند از ظرفیت رسانهها برای آگاهیبخشی و اصلاح الگوی مصرف استفاده کند.
فعلهگری افزود: رسانهها میتوانند صدای مردم را به دستگاه اجرایی منتقل کنند و نقاط ضعف احتمالی در عملکرد دستگاهها را زودتر مشخص کنند تا امکان پیشگیری از مشکلات بعدی فراهم شود.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با بیان اینکه این مجموعه خود را آماده پاسخگویی شفاف به رسانهها میداند، گفت: فعالیتهای شرکت گاز در حوزههای مختلف از جمله امور مشترکان، بازرسی، توسعه زیرساختها و مسئولیتهای اجتماعی باید به صورت شفاف برای مردم تشریح شود.
فعلهکری با اشاره به تحولات سریع حوزه رسانه و گسترش فضای مجازی و هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: رسانه امروز تنها وظیفه انتقال خبر و اطلاعیه را برعهده ندارد، بلکه میتواند مفاهیم تخصصی و فنی حوزه انرژی را با زبان ساده و قابل فهم برای مردم بیان کند.
افزایش مصرف گاز در زمستان چالش جدی شبکه انرژی
وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن فصل سرد گفت: یکی از چالشهای مهم کشور و استان در زمستان، ناترازی میان تولید و مصرف گاز است و با آغاز فصل گرمایش، مصرف بخش خانگی، تجاری و صنعتی به شکل محسوسی افزایش پیدا میکند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: در برخی روزهای زمستان، مصرف بخش گرمایشی کشور به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب میرسد، در حالی که ظرفیت تولید نیز با محدودیتهایی مواجه است و حفظ پایداری شبکه در چنین شرایطی نیازمند همکاری همه بخشهاست.
فعلهکری با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از تأسیسات پالایشگاهی کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته و بازسازی تأسیسات نیز زمانبر است؛ بنابراین مدیریت مصرف و اجرای طرحهای تابآوری شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی همه شهروندان، دستگاههای اجرایی و رسانهها باید در حوزه مسئولیت اجتماعی خود برای کاهش مصرف و عبور مطمئن از فصل سرد مشارکت کنند.
تقویت زیرساختها برای پایداری گاز در کردستان
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به برنامههای این شرکت برای افزایش تابآوری شبکه گفت: مقاومسازی و تقویت تأسیسات از سالهای گذشته آغاز شده و امسال نیز بخش مهمی از برنامهها به تقویت خطوط تغذیه و افزایش ظرفیت ایستگاهها اختصاص یافته است.
فعلهگری افزود: بررسی کامل شبکههای گاز در مناطق شهری و روستایی انجام شده و نقاط ضعف تأسیسات شناسایی شده است و با وجود محدودیتهای بودجهای، تلاش شده منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای تقویتی تأمین شود.
وی با اشاره به حادثه آسیبدیدن ایستگاه گاز کامیاران در جریان جنگ اخیر بیان کرد: این ایستگاه در شرایطی آسیب دید که دمای هوا حدود پنج تا شش درجه زیر صفر بود و نیاز مردم به گاز به شدت افزایش داشت.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: کارکنان شرکت گاز در همان شب حادثه و در شرایط دشوار و با وجود احتمال تکرار حملات، وارد عمل شدند و در کمتر از ۱۲ ساعت شبکه گاز شهرستان را به صورت موقت برقرار کردند.
فعلهکری گفت: پس از این حادثه، عملیات آواربرداری و پاکسازی محل انجام شد و اکنون ایستگاه جدید کامیاران با ظرفیت بالاتر در حال احداث است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه پیشبینی شده است، افزود: تلاش میشود ایستگاه جدید کامیاران پیش از آغاز فصل سرد به بهرهبرداری برسد.
طرحهای جدید برای کاهش افت فشار در مناطق سردسیر
مدیرعامل شرکت گاز کردستان همچنین از اجرای طرح تقویت شبکه در زرین خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در انتهای خطوط انتقال و احتمال افت فشار در فصل زمستان، احداث یک ایستگاه جدید در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: یک انشعاب اصلی از خط سراسری ۵۶ اینچ برای تقویت شبکه منطقه پیشبینی شده و ایستگاه جدید با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در شهر زرین احداث خواهد شد تا علاوه بر شهر، روستاهای اطراف و بخشی از مناطق مرتبط را نیز پوشش دهد.
فعلهکری با اشاره به قرار داشتن کردستان در میان استانهای دارای چالش فشار گاز در فصل سرد اظهار کرد: هدفگذاری انجام شده این است که پروژه زرین پیش از شروع فصل سرد وارد مدار شود.
وی از اجرای طرحهای تقویت شبکه در سقز و مریوان نیز خبر داد و گفت: در سقز احداث ایستگاه سوم و افزایش ظرفیت در حال پیگیری است و در مریوان نیز مکان ایستگاه جدید مشخص شده و مراحل اجرایی آن دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: برای انتقال گاز ایستگاههای جدید به شبکه مصرف، حدود ۸۲ کیلومتر خط فولادی در سایزهای مختلف طراحی شده که اجرای آن در نقاط مختلف استان در حال انجام است.
اصلاح موتورخانهها و توسعه سامانههای هوشمند
فعلهکری یکی دیگر از محورهای برنامه شرکت گاز را بهینهسازی مصرف عنوان کرد و گفت: اصلاح موتورخانههای ادارات، مدارس، مؤسسات آموزشی و مجتمعهای مسکونی و تجاری طی سالهای گذشته دنبال شده و تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۸۵۰ واحد موتورخانه به صورت رایگان اصلاح شده است.
وی میزان سرمایهگذاری انجام شده در این بخش را حدود ۴۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تنظیم مشعل، جلوگیری از خامسوزی، اصلاح تجهیزات و رفع برخی نواقص تأسیسات از جمله اقدامات انجام شده در موتورخانههاست که میتواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در کاهش مصرف گاز مؤثر باشد.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان همچنین از توسعه سامانههای هوشمند موتورخانهها خبر داد و گفت: این سامانهها امکان کنترل، زمانبندی و تنظیم فعالیت موتورخانه متناسب با دمای محیط را فراهم میکنند و در ایام تعطیل یا خارج از ساعات کاری نیز میتوانند سیستم را مدیریت کنند.
فعلهگری افزود: بیش از ۴۱۰ سامانه هوشمند در موتورخانهها نصب شده و برنامه شرکت این است که امسال نیز حدود یکصد سامانه جدید نصب شود.
جایگزینی بخاریهای فرسوده در اماکن عمومی
وی جایگزینی بخاریهای قدیمی را از دیگر برنامههای شرکت گاز کردستان دانست و گفت: بخاریهای فرسوده راندمان پایینی دارند و به همین دلیل طی سالهای گذشته حدود ۲ هزار دستگاه بخاری با نمونههای جدید جایگزین شده است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان اظهار کرد: اولویت در این طرح با اماکن عمومی از جمله مساجد، مدارس و برخی واحدهای اداری است و خانوادههای تحت پوشش بهزیستی نیز در اولویت قرار دارند.
وی افزود: بخاریهای جدید با راندمان بالاتر و به صورت رایگان نصب میشوند و هدف از اجرای این طرح، هم کاهش مصرف گاز و هم افزایش ایمنی مصرفکنندگان است.
۸۱ درصد مشترکان کردستان در دو پله نخست مصرف قرار دارند
فعلهگری با اشاره به اصلاح تعرفههای گاز گفت: حدود ۸۱ درصد مشترکان استان در دو پله نخست مصرف قرار دارند و با رعایت الگوی مصرف، هزینه کمتری پرداخت میکنند و همزمان به پایداری شبکه گاز کمک میکنند.
وی ادامه داد: حدود ۱۹ درصد مشترکان در پلههای سوم و چهارم مصرف قرار دارند و حدود ۱۶.۵ درصد مشترکان نیز در پله چهارم قرار گرفتهاند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به شناسایی مشترکان پرمصرف اظهار کرد: از حدود ۱۵ هزار مشترک واقع در پله چهارم، تاکنون برای حدود ۱۲ هزار مشترک بازدید انجام شده تا دلایل افزایش مصرف آنها مشخص شود.
وی استفاده غیرمجاز از یک اشتراک برای چند واحد، استفاده غیرخانگی از انشعاب، فرسودگی ساختمان، هدررفت حرارت از پنجرهها، استفاده بیش از حد از وسایل گرمایشی و عادات نادرست مصرف را از جمله عوامل افزایش مصرف عنوان کرد.
فعلهگری با تأکید بر ضرورت اصلاح سبک زندگی و الگوی مصرف گفت: دمای رفاه در فضای داخلی حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه تعریف شده است و کاهش حتی یک درجه دمای محیط میتواند در مقیاس ملی، صرفهجویی قابل توجهی در مصرف گاز ایجاد کند.
وی افزود: استفاده از پوشش مناسب، جلوگیری از هدررفت حرارت از پنجرهها و رعایت دمای استاندارد از سادهترین اقداماتی است که مردم میتوانند برای کاهش مصرف انجام دهند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان تأکید کرد: صرفهجویی به معنای کاهش رفاه نیست، بلکه با مدیریت صحیح مصرف میتوان ضمن حفظ آسایش خانواده، از هدررفت انرژی و فشار مضاعف بر شبکه جلوگیری کرد.
ورود شرکتهای کارگزار برای کمک به مشترکان پرمصرف
وی از ورود شرکتهای کارگزار به حوزه مدیریت مصرف خبر داد و گفت: این شرکتها به عنوان واسطه میان شرکت گاز و مشترکان پرمصرف فعالیت میکنند و با بررسی وضعیت ساختمان، تجهیزات گرمایشی و عوامل مؤثر بر مصرف، راهکارهای کاهش مصرف را به مشترکان ارائه میدهند.
فعلهکری افزود: در حال حاضر سه شرکت کارگزار در استان تأیید صلاحیت شدهاند و بیش از ۱۷ هزار مشترک پرمصرف برای دریافت خدمات و آموزشهای لازم به این شرکتها معرفی شدهاند.
وی گفت: شرکت گاز کردستان برای سال جاری کاهش حدود یک و نیم میلیون مترمکعبی مصرف گاز را هدفگذاری کرده است و این میزان کاهش میتواند به پایداری شبکه و کاهش هزینههای خانوار کمک کند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت همراهی رسانهها اظهار کرد: عبور موفق از زمستان پیشرو نیازمند همکاری همه بخشهاست و رسانهها میتوانند با ارائه محتوای شفاف، تخصصی و قابل فهم، مردم را نسبت به اهمیت مدیریت مصرف و نقش آن در پایداری شبکه گاز آگاه کنند.
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