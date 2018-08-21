پسکوف در پاسخ به ادعای مایکروسافت: بی‌ خبریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه و در واکنش به ادعای شرکت مایکروسافت در خصوص خنثی کردن نقشه هکرهای روس در آمریکا تصریح کرد: واکنش مسکو به این گزارش‌ ها مانند همیشه است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: ما از این که آنها به کدام هکرها اشاره دارند، بی‌ خبریم و نمی‌ دانیم که این دخالت‌ ها شامل چه چیزی بوده است.

دمیتری پسکوف با اشاره به نگرانی‌ های ادعائی از دخالت روسیه در انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا و اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ گفت: ما از دولت آمریکا می‌ شنویم که دخالتی در انتخابات صورت نگرفته است.

این در حالیست که شرکت مایکروسافت ادعا کرد که تلاش هکرهای روسیه برای سرقت اطلاعات از جمهوریخواهان در آمریکا را خنثی کرده است.

مایکروسافت مدعی است با حکم دادگاه برای مختل کردن ۶ دامنه اینترنتی وارد عمل شده که از سوی گروهی موسوم به استرونتیوم ایجاد شده بود.

روسیه هر گونه دخالت در سرقت اطلاعات را رد کرده و مایکروسافت را به ورود به بازی‌ های سیاسی متهم کرده است.