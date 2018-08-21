روحانی فرا رسیدن عید قربان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور اسلامی ایران، در پیام های جداگانه‌ای فرا رسیدن عید سعید قربان؛ عید طنین انداز شدن نوای اطاعت و درخشش زیباترین جلوه های بندگی در برابر خالق یکتا را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت.

حجت الاسلام حسن روحانی در این پیام تصریح کرد: "با کمال مسرت، فرا رسیدن عید سعید قربان، عید طنین انداز شدن نوای اطاعت و درخشش زیباترین جلوه های بندگی در برابر خالق یکتا را صمیمانه تبریک می گویم. امیدوارم به یمن این عید فرخنده و با الهام گرفتن از آموزه های بلندمرتبه آن، تمامی مسلمانان جهان بتوانند مسیر تقرب و به اوج رسیدن در پیشگاه ملکوت را با سربلندی طی نموده و با تمسک به صفات والای پیامبران که همواره راهگشای خلق بوده اند و با رهایی از خویشتن خویش و با تسلیم در برابر معبود، بر خشونت، افراطی گری و زورمداری که گریبان گیر بشر امروز شده است، فائق آیند و شاهد گسترش صلح، آرامش، عدالت و دوستی در میان ملل اسلامی باشیم".

رئیس جمهور در بخش پایانی این پیام از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت، سعادت و شادکامی و برابری، برادری، سرافرازی و شکوفایی را برای مسئولان، مردم و کشورهای اسلامی مسالت کرده است.