کمبود ۴۰ کلاس درس در جم/ طرح نخبه پروری موفق بود

محمد حسینی در حاشیه آیین تجلیل از رتبه های برتر کنکور ۹۷ جنوب استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: طرح نخبه پروری از طرح های موفق در حوزه آموزش است که لازم است با حمایت ویژه وزارت نفت تداوم یابد.

وی با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی رتبه های زیر هزار جم در کنکور ۹۷ اظهار داشت: طرح های نخبه پروری، دانش آموزان شهرستان را با شرایط حاکم بر آزمون های علمی و روش های تعمیق یادگیری آشنا می کند که موجب موفقیت بیشتر دانش آموزان در سطح کشور می شود.



وی از کمبود ۴۰ کلاس درس در جم در سال ۹۷ خبر داد و گفت: برخی مدارس کلنگ زنی شده با اعتبار نفت به دلیل عدم تامین نقدینگی بلاتکلیف مانده که انتظار داریم این مدارس تکمیل شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش جم با بیان اینکه شهر جم از شرایط ویژه‌ای در رشد جمعیت و مهاجرپذیری برخوردار است تصریح کرد: لازم است وزارت نفت در حوزه آموزش و پرورش حمایت های خود را از شهرستان افزایش دهد چرا که با روند افزایش جمعیت با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.