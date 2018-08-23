راه آهن ارومیه – مراغه مهرماه امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مبارک قدم ظهر پنجشنبه در نشست خبری مدیران کل شورای حمل و نقل آذربایجان غربی اظهارداشت: دو پروژه ملی راه آهن مراغه و بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خوی به تمام رسیده که راه آهن ارومیه – مراغه ۱۵ مهرماه و بیمارستان نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه دهها طرح عمرانی راه و شهرسازی به ارزش ۲۰۳ میلیارد ریال با استفاده از اعتبارات عمرانی ملی و استانی همزمان با هفته دولت در این استان به بهره برداری می رسد افزود: این میزان اعتبار برای اجرای طرح های مرمت و بازسازی حاشیه شهرها، بهسازی و آسفالت روستایی و کلنگ زنی و احداث تقاطع غیرهمسطح و مکان های آموزشی در استان هزینه شده است.

مبارک قدم با بیان اینکه شش طرح در بخش ساماندهی حاشیه شهرها با حدود پنج میلیارد ریال هزینه به بهره برداری می رسد اضافه کرد: یک باب مدرسه ۱۲ کیلاسه در ارومیه کلنگ زنی می شود و همچنین مراحل احداث و بهره بردار تقاطع غیرهمسطح کیلومتر ۲۵ خوی – قطور نیز آغاز می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اعلام اینکه ۱۴ طرح نیز در بخش بهسازی و آسفالت روستایی با هزینه ای بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد عنوان کرد: در حال حاضر ۷.۵ کیلومتر از پل قطور تا مرز رازی در حال بهسازی است.

مبارک قدم با اشاره به اینکه امسال ورودی شهرها با هدف کاهش تصادفات ساماندهی می شود گفت: در این راستا هم اکنون ورودی شهرستان مهاباد و پیرانشهر در حال اجراست.

وی با اشاره به کلنگ زنی پروژه راه و بهسازی در شهرستان چالدران طی هفته دولت اظهارداشت: همچنین تقاطع غیرهمسطح محمدیار،نقده به طول ۵۶۰۰ متر به اتمام رسیده که بصورت آزمایشی در حال بهره‌برداری است.

مبارک قدم با بیان اینکه در بخش ساماندهی حاشیه شهری،بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برای ۱۷ پروژه اختصاص یافته است افزود: همزمان با هفته دولت بهسازی محله امیرآباد پیرانشهر، سالن ورزشی شهر مهاباد، ‌مدرسه وکیل‌آباد ارومیه، بهسازی خانه محله جمشید آباد خوی افتتاح خواهد شد.