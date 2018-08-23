به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شاعرانههای علوی همزمان با نزدیک شدن به ایام عید غدیر و برای استقبال از این مناسبت روز شنبه ۳ شهریور با حضور شاعران آیینی کشور در خانه مهر رضا برگزار میشود.
در این برنامه، کتاب «تحیر» از سید حمیدرضا برقعی با سخنرانی مرتضی امیر اسفندقه و محمد جواد شرافت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. سپس شاعران آیینی حاضر در برنامه نیز در مدح و منقبت امیرالمومنین علی (ع) به شعر خوانی خواهند پرداخت.
محمود حبیبی کسبی، میلاد حسنی، پیمان طالبی و محمد میرزایی از جمله شاعرانی هستند که در این مراسم شعرخوانی خواهند کرد.
این برنامه روز شنبه ۳ شهریور از ساعت ۱۸ در خانه مهر رضا واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، نرسیده به ایستگاه پل همت، نبش کوچه نیلو برگزار میشود.
