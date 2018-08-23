به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرده است که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در نظر دارد تا زلمی خلیلزاد را یکبار دیگر به عنوان نماینده ویژه آمریکا در افغانستان تعیین کند.

او نخستین نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان بعد از سقوط طالبان بود. در نشست نخست بن در زمستان ۲۰۰۱، که صفحه جدید تاریخ افغانستان پس از طالبان را رقم زد، نقش پر رنگی داشت.

تاکنون، دولت آمریکا و یا خلیلزاد در مورد صحت و سقم این خبر اظهار نظر نکرده اند.

خلیل‌زاد در حالی به این سمت گماشته می‌شود که آمریکا برای پایان جنگ افغانستان، گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان را آغاز کرده است. و گفته می‌شود. انتصاب احتمالی آقای خلیلزاد اشاره به جدیت و سرعت روند گفت‌وگوها با طالبان دارد.

یک ماه قبل روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان، دستور مذاکرات مستقیم آمریکا با گروه طالبان را داده است. پس از این خبر، یک دیپلمات آمریکایی گفت‌وگویی مستقیم با نمایندگان طالبان در قطر انجام داد.