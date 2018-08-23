تیم نفت مسجد سلیمان ضعف گلزنی دارد/ از نتیجه ناراضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پیس از شکست تیمش در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر برابر نساجی مازندران و در نشست خبری با بیان اینکه از نتیجه بازی ناراحت هستم در عین حال از برد تیم نساجی و شادی هواداران این تیم اظهار خوشحالی کرد و گفت: بازی بسیار سختی بود و نیمه اول فشار زیادی را تحمل کردیم.

وی افزود: بعد از گلی که دریافت کردیم تیم ما به خودش آمد و نبض بازی را در دست گرفتیم اما متاسفانه نتوانستیم به نتیجه و گل برسیم.

وی ادامه داد: این بازی دونیمه متفاوت داشت و در نیمه اول تا به ثمر رسیدن گل نساجی بازی در دست این تیم بود و بعد از به ثمر رسیدن گل، بازی دست ما بود ولی ما بازنده دیدار شدیم.

ویسی با بیان اینکه از هواداران تیم نساجی لذت بردم تصریح کرد: ما تمرین کرده بودیم که دفاع کنیم و سپس روی ضد حملات به گل برسیم که این اتفاق نیفتاد اما ما روی گلزنی ضعف داریم و انشالله در تعطیلات یک مهاجم خوب جذب می کنیم تا ضعف گلزنی ما حل شود.

وی گفت: از اینکه هواداران نساجی خوشحال به خانه رفتند وخوشحالم.

دیدار دو تیم نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با برد ۱ بر ۰ تیم میزبان در قائمشهر پایان یافت.