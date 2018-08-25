رتبه سوم جایزه تصویرگری آناناس ۲۰۱۸ پکن به یک تصویرگر ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه که در جنب نمایشگاه آثار تصویرگران جهانی در سالن e۲ در نمایشگاه کتاب پکن برپا شده بود، به حمیده خسرویان از ایران در کنار دو تصویرگر اوکراینی و ایتالیایی اهدا شد.

تصویرگر ایرانی برنده سوم این جایزه بود و برنده اول آن که دایره آناناس نام دارد به تصویرگر چینی تعلق گرفت و جایزه دوم آن به صورت مشترک به تصویرگرانی از چین، روسیه و لتونی اهدا شد.

نمایشگاه آثار تصویرگران جهانی با نام آناناس ۲۰۱۸ با حضور تصویرگرانی از کشورهای مختلف و تصویرگران برجسته ایرانی از جمله نسیم آزادی، گلریز گرگانی، الهام کاظمی، فاطمه خسرویان، خمیده خسرویان، مهرنوش معصومین و زهرا سرمشقی برپا شده است.

در این نمایشگاه که از ۲۲ تا ۲۶ آگوست برپا می‌شود علیرضا گلدوزیان به نمایندگی از حمیده خسرویان جایزه او را دریافت کرد. گلدوزیان سال آینده و در سومین دوره این جایزه هم در میان هیات داوران جایزه حضور دارد.

بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب پکن ۲۲ تا ۲۶ آگوست (۳۱ شهریور تا ۴ مرداد) برگزار می‌شود.