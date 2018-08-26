بهره برداری ازپوشش آبیاری ۴۰۰ هکتار ازباغات دهستان کاکان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح این پروژه گفت: اعتبار و سهم بلاعوض دولتی برای اجرای این طرح ۴۴ هزار میلیون ریال است.

الیاس تاج الدینی افزود: دبی آب پوششی پروژه ۲۴۰ لیتر در ثانیه بوده و یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب آب با تحقق این پروژه در بازه زمانی یکساله صرفه جویی می شود.

تاج الدینی تعداد بهره برداران این پروژه را ۳۰۰ خانوار و با پوشش اشتغال زایی ۸۰ نفری عنوان کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان از اجرای دهها پروژه آبیاری قطره ای در مناطق مختلف استان خبر داد و بیان داشت: هدفگذاری های مناسبی در بخش توسعه کشاورزی استان انجام شده است.