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۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

با حضور مسئولان انجام شد:

بهره برداری ازپوشش آبیاری ۴۰۰ هکتار ازباغات دهستان کاکان بویراحمد

بهره برداری ازپوشش آبیاری ۴۰۰ هکتار ازباغات دهستان کاکان بویراحمد

یاسوج- پروژه شبکه آبیاری قطره ای باغات روستای منصورخانی دهستان کاکان شهرستان بویراحمد با پوشش سطح پروژه ای ۴۰۰ هکتار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح این پروژه گفت: اعتبار و سهم بلاعوض دولتی برای اجرای این طرح ۴۴ هزار میلیون ریال است.

الیاس تاج الدینی افزود: دبی آب پوششی پروژه ۲۴۰ لیتر در ثانیه بوده و یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب آب با تحقق این پروژه در بازه زمانی یکساله صرفه جویی می شود.

تاج الدینی تعداد بهره برداران این پروژه را ۳۰۰ خانوار و با پوشش اشتغال زایی ۸۰ نفری عنوان کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان از اجرای دهها پروژه آبیاری قطره ای در مناطق مختلف استان خبر داد و بیان داشت: هدفگذاری های مناسبی در بخش توسعه کشاورزی استان انجام شده است.

کد مطلب 4385432

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