امکان مشاهده نتایج شدت امواج الکترومغناطیسی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از راهاندازی سامانه اندازهگیری اثر تجمعی شدت میدان امواج الکترومغناطیسی روی پایگاه اینترنتی این سازمان خبر داد.
وی افزود: دستگاههای ثابت اندازهگیری اثر تجمعی تشعشعات در ۷۰ نقطه شهر تهران و ۱۸ نقطه شهر شیراز راهاندازی شده که میزان تشعشعات فرکانسی از ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۱۸ گیگاهرتز را اندازهگیری و گزارش میکند و مردم میتوانند نتایج اندازهگیریها در نقاط مختلف را به صورت آنلاین مشاهده کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه مکانیابی سامانههای اندازهگیری براساس شاخصهای مختلفی مانند تراکم جمعیت، زمان پرتوگیری، وجود افراد حساس در مکانهائی مثل بیمارستانها، مدارس و مهدکودکها، سرای سالمندان، شیرخوارگاهها و ... انجام شده گفت: براساس استاندارد کمیسیون بینالمللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونساز (ICNIRP) و همچنین استاندارد ملی ایران (کد ۸۵۶۷۵)، کمترین آستانه پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی، ۲۸ ولت بر متر است که در این سامانه به صورت خط چین قرمز در نمودار مناطق مختلف مشخص شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: براساس قانون، متولی حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی صرفاً اندازهگیری اثر تجمعی شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را انجام داده و نتایج را برای ارزیابی و تائید به سازمان انرژی اتمی ارسال میکند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه از نظرات کارشناسی متخصصان این حوزه و همچنین مسئولان شهرهای مختلف کشور استقبال میکنیم، درباره راهاندازی این سامانهها در سایر شهرها اظهار کرد: سامانههای ثابت اندازهگیری شدت میدان امواج الکترومغناطیسی و مشاهده نتایج آن به صورت بر خط، به تدریج در سایر کلانشهرها نیز راهاندازی خواهد شد.
در حال حاضر نتایج بر خط اندازهگیری امواج الکترومغناطیسی در نقاط مختلف تهران و شیراز از اینجا قابل دسترسی است.
