هواپیمای ارتش سقوط نکرده و فرود سخت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم شاهین تقیخانی سخنگوی ارتش درباره سانحه دیروز هواپیمای اف۵ نیروی هوایی ارتش در دزفول گفت: به دنبال سانحهای که دیروز برای هواپیمای اف۵ در حین پرواز آموزشی رخ داد، همان طور که در خبر پایگاه اطلاعرسانی ارتش اعلام شد، این هواپیما با کمترین آسیب و با مهارت یکی از خلبانان به زمین نشست و در حاشیه باند متوقف شد که این اقدام شایان تحسین است.
معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش یادآور شد: در واقع این هواپیمای آموزشی فرود یا نشستن سخت یا به عبارتی هارد لندینگ داشته و در حال حاضر این هواپیما از ناحیه چرخها آسیب دیده است.
سرتیپ دوم تقیخانی اضافه کرد: برخی از رسانهها و به ویژه شبکههای اجتماعی و بعضی کانالهای پیامرسان در فضای غیررسمی، اقدام به انتشار اخباری مبنی بر سقوط هواپیما کردند. باید تاکید کرد که هر کدام از واژهها بار معنایی خاصی دارند و باید از آنها با دقت و در جای خود استفاده کرد.
وی تاکید کرد: از رسانهها و شبکههای اجتماعی و همه متولیان و دلسوزان عرصه اطلاع رسانی انتظار داریم اخبار موثق و دقیق را با دریافت از مراکز و مراجع رسمی منتشر کنند.
سخنگوی ارتش ادامه داد: برخی متاثر از اطلاعات ناقص فضای مجازی تصاویر آرشیوی این نوع هواپیما را که حتی در ایرانی بودن برخی از آنها تردید وجود دارد منتشر کردند تا ذهنها را به این سمت و سو هدایت کنند که هواپیما سقوط کرده و از بین رفته است.
وی افزود: البته از رسانه های رسمی و اغلب پایگاه های خبری که اخبار منتشره در پایگاه اطلاع رسانی ارتش را منبع خبر خود قرار دادند نیز سپاسگزاریم.
سخنگوی ارتش گفت: نباید دقت در اطلاعرسانی را فدای سرعت کنیم. اینکه بلافاصله اخباری را منتشر کنیم تنها در صورتی مفید است که با دقت و صحت لازم همراه باشد در غیر اینصورت ناخواسته بار روانی نامناسبی در افکار عمومی ایجاد می شود.
سرتیپ دوم تقیخانی یادآور شد: موارد حساسی مانند سوانح پروازی برای اطلاعرسانی نیازمند بررسیهای دقیق است و اگر بدون این بررسیها به انتشار اخبار مبادرت کنیم، ممکن است رونداطلاعرسانی صحیح را مخدوش کرده و جبران و متقاعدسازی افکار عمومی درمسیر اصلاح اخبار نیز دشوار باشد.
