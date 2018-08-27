قیمت گوشت گوساله منجمد حداکثر ۲۹ هزارتومان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت گوساله منجمد، اظهار داشت:براساس محاسبات کارگروهی متشکل از کارشناسان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت) و جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد توسط واردکننده درب سردخانه حداکثر ۲۷ هزار تومان در استان های مختلف و برای مصرف کننده نهایی در خرده فروشی حداکثر هر کیلوگرم ۲۹ هزار تومان تعیین و تصویب شده است.

وی با اشاره به مشاهده برخی تخلفات افزایش قیمتی در عرضه گوشت گوساله منجمد، تصریح کرد:عرضه بالاتر از قیمت های مصوب تخلف بوده و مشمول برخورد دستگاه های نظارتی است.

مهرفرد با بیان این که مصرف کنندگان عمده نظیر پادگان ها و دانشگاه ها لازم است گوشت مورد نیاز خود را از شرکت پشتیبانی امور دام تهیه کنند و این شرکت عرضه کالا را مدیریت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد:با همکاری انجمن وارکنندگان فرآورده های خام دامی شبکه ای شامل میادین میوه و تره بار، فروشگاه های تعاونی (با معرفی اتاق تعاون) و فروشگاه های زنجیره ای برای توزیع گوشت گوساله منجمد با قیمت مصوب تعریف شده است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد:مراکز یاد شده حق عمده فروشی ندارند و باید کالا را به صورت خرده فروشی و با فاکتور بفروشند؛ به گونه ای که فاکتور مشتریان برای دستگاه های نظارتی قابل رصد باشد.

وی یادآور شد: واردکنندگان گوشت گوساله منجمد باید کارگزار امین برای عرضه کالای خود انتخاب کنند که قیمت ها را رعایت کند و مسئولیت این واگذاری برعهده واردکننده خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:کلیه واردکننده ها و سردخانه ها موظفند اطلاعات موجودی خود را به همراه صاحب کالا و نوع قطعات به شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به فوریت اعلام کنند.

مهرفرد با بیان این که از ابتدای سال جاری تاکنون میزان واردات گوشت گوساله منجمد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است، گفت:به نظر نمی رسد کمبودی در تامین این کالا وجود داشته باشد و جو روانی و سو استفاده عوامل واسطه موجب برخی نا به سامانی های قیمتی در بازار شده است.

وی یادآوری کرد: از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده ایم تا با ورود به این مساله با متخلفان برخورد کند.

مهرفرد از واردکنندگانی که گوشت گوساله منجمد را در شبکه های توزیع با قیمت مصوب برای مصرف مردم عرضه می کنند، قدردانی کرد و از آنان خواست تا تلاش خود را در این زمینه گسترش دهند.