ایجاد تیم های واکنش سریع رخدادهای امنیتی فضای مجازی در ادارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی رضایی بر ضرورت راه اندازی و ایجاد تیم واکنش سریع نسبت به رخدادهای امنیتی در فضای مجازی در بین دستگاه های اجرایی استان با محوریت مرکز ماهر تاکید کرد و گفت: به منظور تحقق این مهم و حفظ آمادگی مدیران و کارشناسان امنیت شبکه دستگاه های اجرایی استان ضمن تشکیل این تیم ها، آموزش های تخصصی لازم نیز در این زمینه ارائه می شود.

وی در جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات پدافند سایبری استان تهران که در وزارت ارتباطات تشکیل شد، با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه امنیت فضای مجازی، گفت: مقابله سریع و موثر نسبت به رخدادهای امنیتی در فضای سایبر منوط به داشتن آگاهی و دانش لازم در این زمینه است، که این امر به عنوان یک اولویت در دستور کار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران و مرکز ماهر قرار دارد که برای ترغیب دستگاه های استانی به مشارکت در این امر از ظرفیت شورای پدافند غیر عامل استان استفاده می شود.

رضایی افزود: تامین امنیت فضای مجازی از ماموریت های وزارت ارتباطات است، که برای اثربخشی و انجام درست آن، همکاری و هماهنگی دستگاه ها و مراکز مرتبط با این حوزه ضروری است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با بیان اینکه مقوله امنیت در فضای مجازی ملی و حیثیتی است، تصریح کرد: استفاده از فناوری اطلاعات مزیت های بسیاری دارد ولی اگر مسائل امنیتی رعایت نشود می تواند مشکلات ایجاد کند.

وی به اهمیت آمادگی در مواقع بروز حملات سایبری اشاره کرد و افزود: در حملاتی که در گذشته انجام شد به دلیل عدم آمادگی تعدادی از مراکز و دستگاه ها و همچنین عدم توجه به هشدارهای مرکز ماهر شاهد بروز مشکلاتی موقتی بودیم که با هماهنگ شدن همه دستگاه ها با معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران این گونه مسائل قابل کنترل و پیشگیری خواهد بود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران از راه اندازی شبکه اطلاع رسانی اختصاصی برای ارتباط مرکز ماهر با مدیران و کارشناسان امنیت دستگاه های اجرایی استان خبر داد و افزود: با استفاده از این شبکه ارتباطی اطلاع رسانی مناسب انجام می شود.

رضایی افزود: تصمیمات این جلسه در خصوص تشکیل تیم واکنش سریع و مشارکت دستگاه ها در امر آموزش مدیران و کارشناسان امنیت دستگاه ها در جلسه شورای پدافند غیر عامل استان مطرح که پس از تصویب برای همه دستگاه های اجرایی استان لازم الاجرا است.

وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای جلسه در خصوص امنیت پیام رسان های داخلی عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص کمک به توسعه کمی و کیفی این پیام رسان ها را قابل قبول و اثر بخش عنوان کرد وافزود: علاوه بر کمک های فنی و زیرساختی از محل منابع در اختیار وزارت مبالغ قابل توجه ای تسهیلات کم بهره به پیام رسان ها پرداخت شده است که امیدواریم شاهد رشد روز افزون آنها باشیم.

نمایندگان فناوری اطلاعات دستگاه ها و مراکز مستقر در استان تهران در این جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در حوزه امنیت فضای سایبری و همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در دستگاه های خود ارائه کردند.