قیمت چند برابری بلیت و تدابیر شدید امنیتی/درخواست هواداران از شفر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و السد قطر در دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان از ساعت 20:30 دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* با توجه به اینکه گفته می شد از ساعت های اولیه صبح، بلیت فروشی در ورزشگاه آغاز شده اما باز هم بازار سیاه بلیت رونق زیادی داشت و بلیت های ۱۵ هزار تومانی به قیمت ۵۰ هزار تومان فروخته می شد.

* درحالی که چهار ساعت تا شروع دیدار استقلال برابر السد باقی مانده بود یکی از مسئولین باجه های بلیت فروشی با بلندگو اعلام می کرد که ظرفیت طبقه پائین کاملا پر شده و تنها در باجه ها، بلیت طبقه دوم به فروش خواهد رسید.

* بازرسی شدید از علاقه مندان به فوتبال توسط عوامل انتظامی صورت می گرفت و ماموران اجازه نمی دادند هواداران با بطری آب وارد ورزشگاه شوند.

* در یک اقدام جالب طرفداران استقلال یاد و خاطره پیشکسوتانی چون مرحوم غلامحسین مظلومی، منصور پورحیدری، ناصر حجازی و رضا احدی را گرامی داشته و برای آنان فاتحه قرائت کردند.

* طرفداران استقلال در شعارهایشان از وینفرد شفر می خواستند السد را با یک برد پرگل شکست داده تا با آرامش کامل به بازی برگشت فکر کنند.

* صف طویلی برای خرید بلیت طبقه دوم شکل گرفته بود و عوامل انتظامی از مردم می خواستند با آرامش کامل بلیت خریده و وارده ورزشگاه شوند.

* طرفداران استقلال هنگام ورود به ورزشگاه، سیدمهدی رحمتی، طارق همام، وریا غفوری و مرتضی تبریزی را مورد تشویق قرار دادند.