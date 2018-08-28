به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی بازیهای رایانهای اخیرا سامانه «همگرا» را در راستای حمایت از صنعت بازی و فعالان این حوزه، همچنین همگرا کردن تمامی حمایتهای این بنیاد راهاندازی کرده است. قرار است این سامانه بر مبنای معیارهایی مشخص شرکتها و تیمهای بازیسازی را رتبهبندی کرده و از آنها به شیوههای مختلف (مالی، فراهمکردن زیرساخت، انتشار بینالمللی بازیها و...) حمایت کند. حسن کریمیقدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، برای روشنشدن ابعاد مختلف این طرح و ویژگیهای این سامانه با خبرنگار مهر گفتگو کرده است.
حمایت بنیاد از بازیسازان بر چه اساس و معیاری صورت میگیرد و تاکنون از چه شرکتهای موجود در زمینه بازیسازی حمایت شده و زیرساختهای آن چگونه بوده است؟
این بنیاد در ابتدای تاسیس خود سیاست حمایت مستقیم مالی از بازیسازان را در قالب مشارکت در ساخت بازی اجرا کرده است که متاسفانه در عمل با اشکالاتی همراه بود. به همین دلیل در سالهای اخیر اجرای سیاستهای تشویقی و زیرساختی در دستور کار قرار گرفت.
بنیاد ملی بازیهای رایانهای از بدو تاسیس برنامههای متنوعی برای حمایت از توسعه شرکتها و صنعت بازیهای ویدیویی طراحی و اجرا کرده است. جهت منسجمسازی این حمایتها، واحد حمایت از بازیهای ویدئویی در این بنیاد با ساختاری جدید از سال ۹۶ شکل گرفته و تحت واحدی با عنوان ساختار حمایتی «همگرا» تعریف شده است. بنابراین، مجموعه «همگرا» متمرکز از شاخصها و روشهایی است که منتج به ارایه حمایتهای مشخص به تولیدکنندگان بازیهای ویدیویی میشود. هدف اصلی همگرا شفاف و هدفمندکردن حمایتهای تعالی بخش است.
هرچند کلیه اطلاعات حمایتی این بنیاد از سال 1387 تا 1396 شامل ریز حمایتها در وب گاه بنیاد درج شده و عموم مردم به آن دسترسی دارند.
چه شد که تصمیم گرفتید مجموعهای در مقیاس «همگرا» را راهاندازی کنید؟
فکر اولیه ایجاد ساختار همگرا به دلیل شفافسازی عملکردها و همچنین رعایت عدالت در ارائه بستههای حمایتی پدیدار شد. در حقیقت، بنیاد ملی بازیهای رایانهای به دنبال فراهم کردن زیر ساختها و یکپارچه کردن حمایتها از بازیسازان و بحث آموزش، جوایز، وام و سایر حمایتها پروژه همگرا را برنامهریزی کرده است.
بازیسازان چگونه مورد پذیرش این طرح قرار میگیرند و حمایت میشوند؟ باید در رتبه خاصی در حوزهبازیسازی باشند تا در این مجموعه قرار بگیرند، نوع امتیازبندیها به چه شیوهای داده میشود؟
بازیسازان در این پروژه ثبت نام میکنند و همه حمایتها زیر این محور بر مبنای شایستهسالاری، رتبهبندی میشود و امتیاز میگیرند که بر اساس آن امتیاز تا سقف مشخصی حمایت خواهند شد که 20 تا 30 ردیف حمایتی وجود دارد و خرید تجهیزات، استقرار کار، بیمه نیروهای کمکی مشاور و گرفتن برند را شامل میشود.
حمایتهای همگرا به تیمهای فعال (حتی با یک نفر عضو) و شرکتهای بازیسازی تعلق میگیرد که در چهار سال گذشته حداقل دو بازی (یا یک بازی و یک نمونه اولیه از بازی) تولید کرده باشند. بازیسازان میتوانند در پورتال همگرا ثبت نام کنند و پس از ارزیابی بر اساس شاخصهای مختلف و دریافت رتبه بر مبنای این شاخصها حمایت دریافت کنند. این شاخصها در چهار حوزه توانمندی تیم/شرکت (۳۰ درصد کل امتیاز)، کیفیت و اثرگذاری بازی (۴۹ درصد کل امتیاز)، مولفههای فرهنگی بازی (۱۰ درصد کل امتیاز) و مولفههای تاثیرگذاری شرکت/تیم در صنعت بازی (همکاری با همگرا) (۱۱ درصد کل امتیاز) دستهبندی میشوند.
نهایتا پس از ارزیابی و رتبهبندی، بستههای حمایتی متنوع در اختیار تیمها و شرکتها قرار میگیرد که میتوانند از میان این بستهها حمایتهای مورد نیاز خود را انتخاب کنند. بخش قابلتوجهی از حمایتهای همگرا بدون بازپرداخت هستند. این حمایتها شامل تجهیزات، امکانات و محل استقرار، پشتیبانی و آزمون در تولید و نشر بازی، جذب تسهیلات مالی و سرمایهگذاری، مشاوره تخصصی و توسعه ساختاری، تبلیغات، بازاریابی و توسعه بازار، آموزش و تسریع فرآیند رشد شرکت هستند. ساختار حمایتی همگرا از ۲۸ مرداد کار خود را آغاز کرده و تیمها و شرکتهای متقاضی تا ۱۷ شهریور فرصت دارند تا در پورتال همگرا ثبتنام کنند. پس از پایان مهلت ثبتنام، حداقل ۴۵ روز فرآیند ارزیابی طی خواهد شد و بعد از آن رتبهها اعلام و انتخاب و تخصیص حمایتها آغاز میشود. بدیهی است بازیسازانی که در اولین سال حمایتی همگرا ثبتنام نکنند، با توجه به محدود بودن زمان ثبتنام باید تا شروع سال حمایتی آتی و باز شدن فرآیند ثبتنام سال آینده منتظر بمانند.
بودجه این ساختار حمایتی چقدر است و از کجا تامین می شود؟
بنیاد از محل اعتبارات خود بیش از یک میلیارد تومان بودجه برای ساختار همگرا اختصاص داده است که تا پایان سال به بازی سازان اعطا خواهد شد. افزون بر این، چند سال است که بنیاد در پی تصویب قانون اخذ عوارض از بازیهای رایانهای خارجی است که پیگیر هستیم تا درآمد حاصل از این قانون به ساختار همگرا تعلق بگیرد و امیدواریم در اسرع وقت تحقق یابد.
چه چشماندازی برای همگرا متصور شدهاید؟ آیا این ساختار در دراز مدت بدون مشکل به کار خود ادامه می دهد؟ در صورتی که این ساختار نیاز به اصلاح داشته باشد چه راه حلی برای آن وجود دارد؟
در آییننامه ساختار همگرا کمیتهای پنج نفره پیشبینی شده، که نمایندگان حوزههای مختلف از جمله بخش خصوصی در آن عضویت دارند. لذا از خرد جمعی اعضای این کمیته استفاده میشود تا بهترین تصمیمات گرفته شود. همچنین، به دنبال آن هستیم که آییننامه ساختار همگرا را علاوه بر هیات مدیره و هیات امنای بنیاد در وزارتخانه مصوب کنیم تا جایگاه آن مستحکم و پایدار شود.
نظر شما