رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، ضن بیان اینکه در پنجمین روز از هفته دولت‌، خانه بهداشت روستایی دزج از توابع بخش مرکزی شاهرود به بهره‌برداری رسید، ابراز داشت: این ساختمان با متراژ ۱۲۰ متر مربع با اعتباری معادل یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال ساخته‌شده است.

وی بابیان اینکه برای محوطه‌سازی مجموعه ۲۰۰میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: این خانه بهداشت جمعیت دو هزار و ۱۵۰ نفری روستای درج و توابع آن را تحت پوشش قرار خواهد داد و در هفته دو روز پزشک به صورت ده گردشی حضور خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه افتتاح خانه بهداشت نیازهای سلامت جمعیت یک منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد، ابراز داشت: در هفته دولت‌، خانه بهداشت روستای بدشت و پانسیون بسطام نیز به بهره‌برداری خواهد رسید که با تجهیز وسایل اعتباری معادل دو میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال برای این طرح‌ها هزینه شده است.

چمن در ادامه تصریح کرد: در طرح تحول سلامت ساخت ۵۵ واحد بهداشتی و پانسیون پزشک و تیم سلامت به صورت تفاهم‌نامه سه جانبه با استاندار، رئیس دانشگاه و مقام عالی وزارت به امضا رسید که این سه پروژه و طرح‌هایی که قبلا در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بهره‌برداری و افتتاح شد از مجموع همین پروژه‌ها است.

وی افزود: با توجه به اینکه امروز دغدغه‌های علوم پزشکی کنترل بیماری‌های غیر واگیردار نظیر دیابت و فشارخون است لذا در خانه بهداشت روستایی بحث خود مراقبتی و مراجعه به پزشک به طور جد دنبال می‌شود که در واقع افتتاح خانه‌های بهداشت نیز در راستای اهداف دولت است.