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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت موزه در زمان بحران

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت موزه در زمان بحران

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ با هدف تقویت توان حرفه‌ای موزه های ایران، در جهت شناسایی و اتخاذ راهکارهای موثر در مواجهه با بحران، کارگاه آموزشی مدیریت موزه در زمان بحران را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ این مجموعه در نظر دارد با هدف تقویت توان حرفه‌ای موزه های ایران، در جهت شناسایی و رفع خطرات و همچنین اتخاذ راهکارهای موثر در مواجهه با بحران، کارگاه آموزشی مدیریت موزه در زمان بحران را برگزار کند.

این کارکاه با مشارکت کمیته ملی موزه‌های ایران، برای نخستین بار از طرف شورای بین‌المللی موزه‌ها در کشور برگزار می‌شود.

در این دوره تعدادی از استادان به تدریس می‌پردازند که از جمله آنها می‌توان به فرناندو ساموئلار مدیر موزه مرکز اسناد از کشور گواتمالا، سوزی ماری حکیمیان از موسسه میم مینرال موزوگرافی از کشور لبنان، ادواردو کارلوس وسکوز سورانو هماهنگ کننده و ظرفیت ساز شورای بین‌المللی موزه‌ها، منیژه هادیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی اشاره کرد.

کارگاه آموزشی مدیریت موزه در زمان بحران از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ شهریور ۹۷ و از  ساعت ۹ الی ۵ عصر در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود. حداکثر ظرفیت این کارگاه ۲۵ نفر است و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۸۶۵۷۰۲۶ داخلی ۸۸۲ و ۰۹۱۲۰۲۳۸۴۷۷ تماس حاصل کنند. در پایان این دوره، از سوی شورای بین المللی موزه‌‍‌ها به فراگیران، گواهینامه بین‌المللی اعطا خواهد شد.

کد مطلب 4387241
مریم علی بابایی

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