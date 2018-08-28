سازمان تبلیغات اسلامی باید حب اهل بیت را تبلیغ کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تودیع و معارفه روسای سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات گفت: رهبر انقلاب از دوران مدیریت آقای خاموشی از عنوان توسعه کمی و کیفی استفاده کردند که ما در دوران مدیریتی ایشان انصافاً این توسعه را شاهد بودیم.

وی افزود: وقتی آقای خاموشی این مسئولیت را قبول کردند، ما در سراسر کشور ۲۵۰ دفتر داشتیم و اکنون این دفاتر به ۴۳۰ دفتر افزایش پیدا کرده است. سازمان تبلیغات اسلامی بعد از آموزش و پرورش گستره ترین نهادی است که در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: آقای خاموشی توانست بین نیروها همسویی و انسجام ایجاد کند و ادبیات صف و ستاد در برنامه ریزی ها یکسان شد. او معتقد بود موقعیت های مختلف جغرافیایی، خرده فرهنگ هایی دارند و باید صحنه تبلیغ را به خوبی درک کرد.

روحانی نژاد گفت: ایشان سازمان تبلیغات را چابک سازی کرد و امروز حوزه ستادی ایشان با ۲۵۰ نفر اداره می شود که آقای خاموشی می گفتند این عدد باید به ۱۱۰ نفر برسد و بقیه نیروها به شهرستان ها فرستاده شوند. ایشان تمرکززدایی انجام دادند و ماموریت هایی را به مردم واگذار کردند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات ولایی، انقلابی و جهادی است به همین خاطر این مجموعه مورد کینه دشمنان انقلاب واقع شد. خاموشی در طول ۱۷ سال مسئولیت، منظومه ای را در سازمان به وجود آورد که بخشی از فعالیت های این موسسات جز فعالیت های فاخر این نظام به حساب می آید.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: منظومه ای که به وجود آمد جبهه مردمی انقلاب را در سازمان تبلیغات شکل داد. نوع برنامه ریزی سازمان تبلیغات تکیه بر منابع مردمی است و به این طریق خیلی از امکان ها را در حوزه تبلیغ سامان دادیم.

وی در پایان گفت: من آقای خاموشی را یک شخصیت فرهیخته و خدوم و فکور و ولایی و انقلابی می شناسم.

همچنین حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بخشی از این مراسم از انتصاب اعضای هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی با حکم رهبر انقلاب خبر داد.

حجت الاسلام گلپایگانی در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تبلیغات اسلامی با قرائت حکم رهبر انقلاب در انتصاب حجت الاسلام قمی، حکم رهبر انقلاب مبنی بر انتصاب هیئت امنای تبلیغات اسلامی را نیز قرائت کرد.

طی این حکم حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، محمد قمی، احمد واعظی، محمدحسین روحانی نژاد و محمدرضا فلاح بر اساس ماده ۸ و ۹ اساسنامه سازمان تبلیغات به عنوان اعضای هیئت امنای آن سازمان منصوب شدند.

حجت الاسلام گلپایگانی در ادامه خطاب به مسئولین سازمان تبلیغات گفت: شما دو جور مخاطب دارید؛ یک دسته سالخورده ها هستند که دوران کهنسالی یا میان سالی را طی می کنند که خطر چندانی این دسته را تهدید نمی کند. دسته دوم مخاطبین شما نسل پرشور جوان است که سرمایه آینده کشور هستند و شبیه خون فرهنگی آنها را تهدید می کند.

وی ادامه داد: شبهه وقتی در ذهن جوان شکل گرفت، به سادگی از ذهن آن پاک نمی شود و روحانیون در این مسئله مسئولیت بیشتری دارند.

وی افزود: برخورد با نسل جوان باید تدریجی باشد. احکام اسلام هم همینگونه بوده است. صرف آشنایی جوانان با مسجد و هیئت های مذهبی کافی نیست و نباید توقع داشت طی یک شب سلمان شوند. باید پله پله آنها را به اسلام دعوت کرد.

حجت الاسلام گلپایگانی گفت: یکی از برنامه هایی که باید در دستور کار سازمان تبلیغات باشد این است که حب اهل بیت را تبلیغ کند. امروز محبت اهل بیت در جوامع اسلامی وجود دارد و بیشتر باید آنها را تزریق کرد. جوانان را با اهل بیت بیشتر آشنا بکنید. امیدوارم آقای قمی این امانت را فردا بهتر از امروز تحویل مسئول بعدی بدهد.