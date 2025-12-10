علیرضا بسیح: انتقاد از فدراسیون ناشنوایان به خاطر منافع شخصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهارات امید سعیدی نایب رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، علیرضا بسیح دبیر این فدراسیون توضیحاتی را در جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی جامعه ورزش ناشنوایان ارایه کرد. در پاسخ بسیح آمده است:
«برخود واجب می دانم با توجه به تحلیل دقیق از شرایط و واقعیتهای مدیریتی و ساختاری فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و همچنین ادعاهای مطرحشده اخیر توسط آقای امید سعیدی، پاسخی حرفهای، مسئولانه و مبتنی بر اصول مدیریت ورزشی به شرح زیر خدمت جامعه ورزشی ارایه دهم.
در پی اظهارات اخیر جناب آقای امید سعیدی علیه فدراسیون و بهویژه بنده نه بهعنوان دبیر فدراسیون بلکه یک فرد ناشنوای ورزشی، بدین وسیله لازم میدانم چند نکته کلیدی مبتنی بر حقیقت و عدالت رسانهای و مدیریتی را یادآوری کنم:
۱- عدم همراستایی اظهارات با ساختار عملکردی فدراسیون:
اگر جناب سعیدی واقعاً نگرانیهای حرفهای و مدیریتی داشتهاند، حُسنِ اخلاقِ سازمانی و حرفهای این است که این موضوعات ابتدا در درون ساختار فدراسیون مطرح و پیگیر شوند. گفتههای مغرضانه یا ناپخته پس از پایان یک رویداد بینالمللی نه تنها به بهبود وضعیت کمک نمیکند بلکه آسیب جدی به وحدت و انگیزه ورزشکاران ناشنوا وارد میکند.
۲- سوابق مدیریتی و حضور عملیاتی در فدراسیون:
بنده، با سابقهای بیشتر در عرصه مدیریت ورزشی - از جمله عضویت در کمیته فنی و موفقیتهای چندین دورهای کاروانهای بینالمللی - در تمام مراحل آمادهسازی المپیک ژاپن بهصورت تماموقت در اردوهای تیمها حضور داشتهام. در مقابل، بر اساس آمار ورود و خروج فدراسیون، حضور جناب سعیدی بهندرت از یکبار در هفته فراتر رفته است. این در حالی است که ایشان نایبرئیس فدراسیون بودهاند و طبیعتاً انتظار میرفت نقشی فعالتر و سازندهتر داشته باشند.
۳- پاداشها و توزیع منابع:
هرگونه ادعایی در خصوص ناعادلانه بودن توزیع پاداشها، بیاساس است. پرداختهای ارزی کاملاً مطابق با چارچوبهای وزارت ورزش و جدول شایستگیهای اعلامشده از سوی پژوهشکده انجام شده است. رئیس و دبیر فدراسیون در این زمینه هیچ اختیاری خارج از مقررات رسمی نداشتهاند و حتی نمیتوانند بهعنوان «پاسخگو» در این خصوص شناخته شوند زیرا تصمیمگیری در این زمینه از سوی نهادهای بالادستی بوده است.
۴ - موضعگیری علیه اعزام تیمها و تأثیر منفی بر جامعه ورزشی ناشنوایان:
ایشان بارها با اعزام تیم فوتبال مخالفت کردهاند؛ در حالی که فوتبال یکی از محورهای اصلی گسترش مشارکت جمعی ورزشکاران ناشنواست. مخالفت با گسترش قشر ورزشکاران نه تنها منطقی نیست بلکه نشاندهنده نگاه محدود و غیراستراتژیک به ورزش ناشنوایان است.
۵ - تغییر عنوان سرپرستی تیم دوومیدانی در روزهای پایانی قبل از اعزام:
چنین تصمیمی - که در روزهای حساس پیش از اعزام اتخاذ شده - میتواند تأثیر مستقیمی بر روحیه تیم و نتایج آن داشته باشد. در این میان، اگر جناب سعیدی تمایل داشتند بهعنوان سرپرست تیم حضور داشته باشند (و نه مربی)، بر اساس شرایط قبلی چرا این درخواست بهصورت شفاف و بهموقع مطرح نشد؟ اینگونه تغییرات پایانی، فاقد منطق فنی و آسیبپذیری بالایی برای تیم ایجاد میکنند.
در پایان می خواهم تاکید کنم که هرگونه انتقادی که با هدف سازندگی و پیشرفت ورزش ناشنوایان باشد مورد استقبال است. اما اگر انتقاد به بهانهای برای تسویهحسابهای شخصی، جلب توجه رسانهای یا سهمخواهی تبدیل شود تنها آسیب به ورزشکاران و که سالها تلاش کردهاند تا در المپیک ناشنوایان جهان، نام ایران را بهجاودانگی بدرخشانند.
بنده و جمعی از عنوان داران ناشنوای المپینی، از اصحاب رسانه و مسئولان وزارتخانه انتظار داریم که بهجای فراموش کردن زحمات قهرمانان، حداقل فضای شادی و افتخار آنها را پاس داشته باشند.
احترام به ورزشکار، وفاداری به تیم و صداقت در مدیریت سه گنجینهای است که هرگز نباید در ورزش قربانی شوند.»
نظر شما