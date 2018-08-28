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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

هر روز یک وزیر بهداشت مقابل دوربین «وزرا»

هر روز یک وزیر بهداشت مقابل دوربین «وزرا»

برنامه «وزرا» در شبکه سلامت سیما به مناسبت هفته دولت هر روز ساعت ۱۹ میزبان یک وزیر بهداشت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی «وزرا» در یازده قسمت ۴۵ دقیقه ای به تهیه کنندگی علی اصغر صائبی تولید و روی آنتن شبکه تلویزیونی سلامت می رود.

امروز سه شنبه ۶ شهریور برنامه «وزرا» میزبان ایرج فاضل چهارمین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. فاضل سابقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز دارد. وی فوق تخصص و جراح قلب و عروق است و سابقه تدریس در دانشگاه را نیز در پرونده علمی خود دارد.

برنامه «وزرا» در هفته دولت ضمن گفتگو با وزیران پیشین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دستاوردهای انقلاب در حوزه بهداشت و درمان نیز می پردازد.

کد مطلب 4387338

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