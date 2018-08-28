هر روز یک وزیر بهداشت مقابل دوربین «وزرا»

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی «وزرا» در یازده قسمت ۴۵ دقیقه ای به تهیه کنندگی علی اصغر صائبی تولید و روی آنتن شبکه تلویزیونی سلامت می رود.

امروز سه شنبه ۶ شهریور برنامه «وزرا» میزبان ایرج فاضل چهارمین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. فاضل سابقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز دارد. وی فوق تخصص و جراح قلب و عروق است و سابقه تدریس در دانشگاه را نیز در پرونده علمی خود دارد.

برنامه «وزرا» در هفته دولت ضمن گفتگو با وزیران پیشین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دستاوردهای انقلاب در حوزه بهداشت و درمان نیز می پردازد.