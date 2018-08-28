وزارت ارتباطات بسته اجرایی عبور از شرایط تحریم تدوین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه و نوسانات نرخ ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اجرایی ویژه ای برای عبور از شرایط جدید را در دستور کار خود قرار داد.

سیروس موثقی، معاون وزیر ارتباطات با اعلام این خبر، گفت: در این بسته اجرایی چالش های پیش رو در پنج محور بررسی و برای هر محور راهکارهایی تهیه شده که پس از تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود.

وی افزود: ورود کالاهای واسطه برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت های ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابجایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام شده محصول و خدمات بخش ICT ناشی از آزاد سازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شده اند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تعدیل نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاری، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای تغییر ترکیب سهامداری اپراتورهای مخابراتی غیردولتی بر اساس مصوبات و مجوزهای اخیر صادره از نهادهای بالادستی و حمایت همه جانبه از تولید کنندگان کالا و خدمات با کیفیت داخلی، از مهمترین راهکارهای ارائه شده برای تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: این بسته اجرایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، همکاری دستگاه های تابعه و بهره گیری از توان کارشناسی و نخبگان بخش خصوصی حوزه ICT ، تدوین شده است.