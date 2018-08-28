دستگیری ۵۵۵ قاچاقچی مختل‌ کننده اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، علی موید خرم‌آبادی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان طی سخنانی، اظهار داشت: در سال‌های گذشته شعب ویژه مبارزه با قاچاق چه در تعزیرات و چه در قوه قضاییه قابل توجه نبود اما طی سال‌های گذشته ۱۱۲۴ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا شکل گرفت و ۴۰ دادگاه تجدیدنظر هم در این زمینه فعال است. در ۴-۳ سال گذشته ۲۲۲ پرونده به عنوان پرونده‌های مربوط به قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان حاصل این احکام بود که تا کنون هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده و مابقی تا پایان سال واریز می‌شود.

وی در همین زمینه گفت: درباره جرائم سازمان یافته ۵۵۵ متهم که قاچاقچی اصلی بودند و اقتصاد را مختل می‌کردند دستگیر شده و در اختیار محاکم قرار گرفتند.

موید خرم‌آبادی با اشاره به اجرای طرح رجیستر برای گوشی‌های تلفن همراه گفت: ما از سال ۹۲ به بعد ۶۰۰ میلیون تومان به زیرساخت‌ها اختصاص دادیم و در حال حاضر ۱۰ سامانه اصلی و ۲۰ سامانه فرعی داریم که می‌توانیم بگوییم هیچ گوشی تلفنی در کشور فعال نیست مگر اینکه تشریفات قانونی آن رعایت و حقوق دولت پرداخت شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا یک ستاد فرادستگاهی است، اظهار داشت: در واقع کارکرد این ستاد را باید کارکرد نظام محاسبه کرد؛ از سال ۸۱ که فرمان رهبری برای تشکیل ستاد صادر شد تا سال ۹۲ فاقد قانون خاص و ساختار و سازمان و مقررات داخلی بودیم اما در سال ۹۲ مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا را وضع و ابلاغ کرد و ۲۶ دستگاه در حال حاضر این مسئولیت را به عهده دارد. مهمترین دستاورد این ستاد کاهش حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است.