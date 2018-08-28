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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۴

اخبار امنیتی سوریه؛

تداوم پیشروی ارتش سوریه ضد داعش در السویدا/ کشف گور جمعی در الرقه

تداوم پیشروی ارتش سوریه ضد داعش در السویدا/ کشف گور جمعی در الرقه

تداوم پیشروی ارتش سوریه ضد داعش در حومه السویداء، کشف گور جمعی در الرقه و تسلط نیروهای ارتش سوریه بر سد هاطیل در حومه جنوب شرقی دمشق از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه به پیشروی در منطقه الجرف الصخری و برکه حوی عوض در تپه های الصفا در حومه السویداء ضد داعش ادامه داد و شماری از تکفیری ها را به هلاکت رساند.

خبر دیگر اینکه منابع سوری از کشف گور جمعی شامل ۵۰ جسد متعلق به غیرنظامیان در الرقه که بر اثر حملات ائتلاف بین المللی به حاره العتیق در شرق مرکز شهر الرقه کشته شده اند، خبر دادند.

ارتش سوریه بر سد هاطیل در جنوب تپه های الضرس در حومه جنوب شرقی دمشق پس از درگیری با بازمانده های داعش مسلط شد.

در صحرای سوریه نیز ارتش سوریه مانع از فرار داعشی ها از منطقه الصفا به سوی شمال شرقی شد و سه موتور سیکلت که تعدادی از تروریستها آنها را می راندند در محور خربه ابوخشه هدف قرار گرفت که به شکل کامل منهدم شدند و تروریستها کشته شدند.

از سوی دیگر منابع سوری از ورود کاروان حامل ۱۰۰ محموله از گذرگاه سیمالکا در المالکیه متعلق به ائتلاف بین المللی به سوی مناطق تحت سیطره کردها در حومه الحسکه خبر دادند.

کد مطلب 4387977

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