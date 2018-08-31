اختلاف نظر در فراکسیون امید بر سر حمایت از دولت

علی ابراهیمی عضو فراکسیون امید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پاسخهای رئیسجمهور به سوالات نمایندگان، ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی روحانی به برخی از سؤالات مانند قاچاق کالا، اظهار کرد: هنوز سؤال ما در مورد قاچاق جدی است. درست است که اقدامات مؤثری انجام شده و میزان قاچاق کاهش یافته، اما باز هم میزان قاچاق بالاست. به نظر میرسد یا دولت اراده و احاطه لازم را بر بازار ندارد یا با علم و اراده اجازه میدهد قاچاق وارد کشور شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه آراء سؤال از رئیسجمهور و استیضاح وزرای اقتصاد و کار نشان میدهد که نمایندگان مردم نسبت به پاسخگو کردن دولت جدی هستند و در راستای اصلاح رفتار دولت در مدیریت اقتصاد، گامهای مهمی برمیدارند.
وی گفت: بهتر است رئیسجمهور و وزرا موانع و مشکلات اقتصادی را به صورت روشنتر و شفافتر با مردم و نمایندگان در میان بگذارند.
ابراهیمی در مورد استعفای الیاس حضرتی از فراکسیون امید اظهار داشت: این رفتار احساسی بود. با اینکه انتقاداتی بر عملکرد فراکسیون امید وارد است اما روی هم رفته این فراکسیون توانسته است اجماعی در میان تفکرات اعتدالی و اصلاحطلبی ایجاد کند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید خاطر نشان کرد: ما به عنوان فراکسیون حامی دولت در مجلس معرفی میشویم اما اختلافنظرهایی به وجود آمده که آیا حمایت بیشتر از دولت و وزرا درست است یا خیر؟ آقای حضرتی نیز به همین دلیل از فراکسیون مکدر شده است. فکر میکنم باید با وی مذاکره شود تا به فراکسیون بازگردد.
