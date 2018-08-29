پیشنهاد بررسی نسخه تاریخی «انجیل رسولان» برای ثبت در میراث جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتاب «انجیل رسولان» از نسخ خطی معتبر موجود در کتابخانه مرکزی تبریز، دوشنبه ۵ شهریور طی برنامه‌ای توسط اسقف اعظم کلیسای شرق آشور، کشیش دانیال و با حضور اعضای کمیته ملی حافظه جهانی برای بررسی ثبت در فهرست جهانی برنامه حافظه جهانی یونسکو، مورد بازدید قرار گرفت.

اسقف مارنرسای بنیامین، ضمن تشکر از دعوت کتابخانه مرکزی تبریز و حضور اعضای کمیته ملی حافظه جهانی در این برنامه، گفت آشوریان از تقریبا ۳۷۰۰ سال پیش در ایران سکنی گزیده‌اند و ما هیچ وقت خودمان را جدا از سایر اقوام ساکن در ایران ندانسته‌ایم و تعامل بسیار مثبتی بین کلیسای شرق آشور و سازمانها و نهادهای مختلف در ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: پیشنهاد بررسی نسخه تاریخی انجیل رسولان برای ثبت در فهرست جهانی میراث مستند یونسکو، از نظر جامعه آشوریان، اتفاق بسیار مبارکی است که علاوه بر گسترش پیوند میان آشوریان و سایر اقوام سرزمین ایران، نشان از آزادگی و احترام جامعه مسلمانان برای سایر ادیان است.

در این جلسه که در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد، آقایان دکتر ایرانی، دکتر شیخ الحکمایی، دکتر نظری اعضای کمیته ملی حافظه جهانی و خانم محمدی مسئول دبیرخانه این کمیته حضور داشتند.

یادآوری می‌شود «انجیل رسولان» موجود در کتابخانه مرکزی تبریز، از نفیس‌ترین انجیل‌های خطی موجود در جهان شناخته می‌شود و نسخه منحصر به فردی است که دارای ارزش زیادی از نظر محتوایی است. این اثر در سال ۱۳۹۰ در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی به ثبت رسیده است.