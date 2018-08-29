  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۷

پیشنهاد بررسی نسخه تاریخی «انجیل رسولان» برای ثبت در میراث جهانی

پیشنهاد بررسی نسخه تاریخی «انجیل رسولان» برای ثبت در میراث جهانی

اسقف اعظم کلیسای شرق آشور، از پیشنهاد بررسی نسخه تاریخی «انجیل رسولان» برای ثبت در فهرست جهانی میراث مستند یونسکو استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتاب «انجیل رسولان» از نسخ خطی معتبر موجود در کتابخانه مرکزی تبریز، دوشنبه ۵ شهریور طی برنامه‌ای توسط اسقف اعظم کلیسای شرق آشور، کشیش دانیال و با حضور اعضای کمیته ملی حافظه جهانی برای بررسی ثبت در فهرست جهانی برنامه حافظه جهانی یونسکو، مورد بازدید قرار گرفت.

اسقف مارنرسای بنیامین، ضمن تشکر از دعوت کتابخانه مرکزی تبریز و حضور اعضای کمیته ملی حافظه جهانی در این برنامه، گفت آشوریان از تقریبا ۳۷۰۰ سال پیش در ایران سکنی گزیده‌اند و ما هیچ وقت خودمان را جدا از سایر اقوام ساکن در ایران ندانسته‌ایم و تعامل بسیار مثبتی بین کلیسای شرق آشور و سازمانها و نهادهای مختلف در ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: پیشنهاد بررسی نسخه تاریخی انجیل رسولان برای ثبت در فهرست جهانی میراث مستند یونسکو، از نظر جامعه آشوریان، اتفاق بسیار مبارکی است که علاوه بر گسترش پیوند میان آشوریان و سایر اقوام سرزمین ایران، نشان از آزادگی و احترام جامعه مسلمانان برای سایر ادیان است.

در این جلسه که در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد، آقایان دکتر ایرانی، دکتر شیخ الحکمایی، دکتر نظری اعضای کمیته ملی حافظه جهانی و خانم محمدی مسئول دبیرخانه این کمیته حضور داشتند.

یادآوری می‌شود «انجیل رسولان» موجود در کتابخانه مرکزی تبریز، از نفیس‌ترین انجیل‌های خطی موجود در جهان شناخته می‌شود و نسخه منحصر به فردی است که دارای ارزش زیادی از نظر محتوایی است. این اثر در سال ۱۳۹۰ در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4388979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها