استفاده از فصل هفتم منشور ملل متحد باعث نقض حقوق کشورها شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت اظهار داشت: یکی از اصول بنیادین سازمان ملل این است که دنیا باید با قانون اداره شود، نه با زور.
وی در این جلسه که برای بحث در مورد میانجیگری و حل و فصل اختلافات برگزار شده بود، گفت: میانجیگری باید از زاویه وسیعتری چون تقویت حاکمیت قانون در سطح بینالمللی بررسی شود.
خوشرو ادامه داد: دولتهای عضو این سازمان در راستای تقویت حاکمیت قانون دو تعهد اساسی دارند؛ اول اینکه از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند و دوم اینکه اختلافات خود را از طرق مسالمتآمیز حل و فصل کنند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: با وجود برخی موفقیتها، هنوز باید اقدامات جدی برای تقویت حاکمیت قانون در جهان صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به تجاوز آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت به عراق در اوایل قرن جاری بدون در نظر گرفتن نقش شورای امنیت، گفت: این اقدام نقض صریح منشور سازمان ملل بود.
نماینده دائم ایران در ادامه گفت: آمریکا نه تنها خود قطعنامه شورای امنیت را نقض میکند، بلکه آشکارا دیگران را نیز به سرپیچی از یکی از قطعنامههای این نهاد، یعنی قطعنامه ۲۲۳۱ دعوت میکند و میگوید اگر از این اقدام خودداری کنند با مجازات موجه خواهند شد.
خوشرو افزود: اگر جلوی اینگونه اقدامات گرفته نشود، اعتبار این سازمان و شورای امنیت بیش از این مخدوش شده و با تضعیف حاکمیت قانون، دنیا به سمت هرج و مرج پیش خواهد رفت.
نماینده دائم ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه شورای امنیت به دفعات و به صورتی افراطی از اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور استفاده کرده و این اقدام موجب نقض حقوق حاکمیتی کشورها و نیز حقوق بشر شده است.
وی در این باره خواستار محدود شدن توسل شورا به فصل هفتم منشور شد.
خوشرو از میانجیگری نیز به عنوان یکی از روشهای مهم در حل و فصل اختلافات بینالمللی دولتها یاد کرد و گفت: موثر بودن آن به میزان زیادی وابسته به بیطرفانه و شفاف بودن فرآیند میانجیگری است.
وی همچنین بر لزوم استقلال، بیطرفی و امانتداری میانجیگران نیز تأکید و از نقش مرحوم کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان در زمینه میانجیگری تمجید کرد.
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