بعد از گل اول شیرازه تیمم از هم پاشید/ باید قدردان هواداران باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بخشی زاده شامگاه امروز پنج شنبه در نشست خبری بعداز بازی دو تیم تراکتورسازی و ماشین سازی گفت: بازی خوبی شاهد بودیم. خوشحال شدم که سه امتیاز در تبریز ماند و البته هواداران پرشور تبریزی خوشحال شدند.

وی با بیان اینکه بازیکنان ماشین سازی با تعصب بازی کردند، گفت: گل‌های تراکتورسازی به خاطر بی‌تجربگی بازیکنان ما بود.

مربی ماشین سازی با تاکید بر اینکه فیروز کریمی برای این تیم خیلی زحمت کشید، ادامه داد: از او تشکر می ‌کنم. او به هر دلیلی از تیم ما جدا شد، بازیکنان ما بازی شرافتمندانه‌ای انجام دادند و از لحاظ روحی و روانی با آنها صحبت کردیم.

بخشی زاده با بیان اینکه دو اشتباه فردی باعث شد که دو گل بخوریم، ادامه داد: بازیکنان ما از نظر بدنی ضعیف‌تر بودند. ما مجبور شدیم از چند بازیکن جوان استفاده کنیم چرا که بازیکنان کمی را در اختیار داریم.

وی در خصوص برنامه های آینده ماشین سازی گفت: سرمربی آینده تیم رضا مهاجری است که او برنامه‌های آینده را مشخص می‌کند.

بخشی زاده همچنین ادامه داد: بعد از گل اول شیرازه تیم از هم پاشید و بعد از ۱۰ دقیقه تیم درست شد اما با یک اشتباه دیگر گل دوم را خوردیم.

وی در خصوص هواداران تراکتورسازی نیز گفت: باید قدردان آنها باشیم، این هواداران بهترین هواداران دنیا هستند. ماشین ‌سازی و تراکتور سازی برای مردم فرقی ندارند اما تراکتور تیم اول استان است.

وی با بیان اینکه تراکتورسازی برادر بزرگ ‌تر ماست، افزود: همه دیدید که امروز بازیکنان ما شرافتمندانه بازی کردند.

وی گفت: ما امروز تا حد زیادی چوپ بی‌تجربگی‌مان را خوردیم و روی اشتباهات فردی دروازه‌مان باز شد. دیدید که بعد از اینکه گل اول را خوردیم برای زدن گل تساوی تلاش کردیم، اما به یکباره گل دوم را هم دریافت کردیم.

بخشی زاده ادامه داد: ما امروز تعداد زیادی بازیکنان مصدوم در اختیار داشتیم و به زحمت توانستیم ۱۱ بازیکن را برای ترکیب اصلی جور کنیم.