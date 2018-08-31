امیر موسوی سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی ارتش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران طی پیامی سالروز تأسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ

دشمنی‌ها و تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سالی که از عمر با برکت انقلاب می‌گذرد، هرگز لحظه‌ای متوقف نشده و همین موضوع دلیل و لازمه هوشیاری همیشگی تمامی نیروهای دفاعی کشور را روشن می‌کند. قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با حکمت، درایت و درک دقیق و عمیق فرماندهی معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) در راستای تغییرات ترفندها و تاکتیک‌های دشمن شکل گرفت و در طول ۱۰ سالی که از تشکیل آن گذشته، همچون پیش از آن و به ویژه روزهای دفاع مقدس، چشم بیدار و گوش شنوای دفاعی کشور مقدس اسلامی بوده و آسمان ایران در حصار امنیت و دیوار نفوذناپذیر قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ارتش است.

پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ان شاء الله و به یاری خداوند بزرگ، همواره به سوی رشد و استحکام بیش از پیش سازمان پدافندی همراه با شناخت اهداف و عمل دشمن، تقویت آموزش‌ها، نگهداری به روز از ابزار و تجهیزات و استفاده حداکثری از آنها، هوشیاری و بهنگام بودن آمادگی‌ها با بهره‌گیری از روش‌های متنوع پدافندی در تعامل اثربخش و هم‌افزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخش‌های مرتبط لشکری و کشوری حرکت خواهد کرد.

دهمین سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) را به پیشگاه فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و فرماندهان و کارکنان این قرارگاه تبریک و تهنیت گفته توفیق روزافزون این قرارگاه در حفظ و حراست از مرزهای آسمانی سرزمین ایران، ذیل سایه توجهات امام عصر (عج) و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا را از خداوند منان خواستاریم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی