تبلور الگوهای جشنواره مد و لباس فجر در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، اعضای شورای برنامه ریزی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر در جلسه سوم این شورا تبلور جریان جشنواره در جامعه را بعنوان اولویت برنامه‌ریزی در این دوره دانستند و بازنگری فراخوان‌ها را با این نگاه آغاز کردند.

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این جلسه گفت: کاربردی کردن طرح‌ها و الگوهای جشنواره و حرکت به سمت ویترینی کردن طرح‌های جشنواره اقدامی ارزنده و روبه جلو است که در دوره‌های گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: انتظار داریم با جهت دهی به فراخوان‌ها نگاه کاربردی برای تجاری‌سازی الگوهای جشنواره برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی را تقویت کنیم.

در ادامه جلسه موضوعاتی چون نحوه حضور حامیان مالی معنوی و دانشگاهی در هشتمین جشنواره مد و لباس فجر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر شد بعد از تشکیل کمیته بازاریابی فراخوان برای حضور حامیان جشنواره تنظیم شود و شرایط بصورت روشن طراحی شود.

در این جلسه حمید قبادی(دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس)، سید سعید میر محمد صادق(مشاور دبیر کارگروه)، حامد یاری(مشاور دبیر کارگروه)، سید مهدی جعفری(مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس)، انسیه زاهدی(دبیر بخش علمی و دانشگاهی)، محسن کاشف(مدیر بخش نظارت و ارزشیابی)، تیرگر، مهدی محمودی، علی اصغر زیلایی، حمیدرضا نیک طبع، صدیقه پاک بین، شهلا یاری بخت، امیرحسین مهدی زاده، یوسف خزایی، فاطمه جلال کمالی، مریم افغان، زهرا زمانی حضور داشتند.