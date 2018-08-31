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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

تبلور الگوهای جشنواره مد و لباس فجر در بازار

تبلور الگوهای جشنواره مد و لباس فجر در بازار

فراخوان‌ها و الگوهای هشتمین جشنواره مد و لباس فجر با نشانه گیری، حرکت و هدف گزاری ذائقه جامعه و بازار هدف طراحی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، اعضای شورای برنامه ریزی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر در جلسه سوم این شورا تبلور جریان جشنواره در جامعه را بعنوان اولویت برنامه‌ریزی در این دوره دانستند و بازنگری فراخوان‌ها را با این نگاه آغاز کردند.

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این جلسه گفت: کاربردی کردن طرح‌ها و الگوهای جشنواره و حرکت به سمت ویترینی کردن طرح‌های جشنواره اقدامی ارزنده و روبه جلو است که در دوره‌های گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: انتظار داریم با جهت دهی به فراخوان‌ها نگاه کاربردی برای تجاری‌سازی الگوهای جشنواره برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی را تقویت کنیم.

در ادامه جلسه موضوعاتی چون نحوه حضور حامیان مالی معنوی و دانشگاهی در هشتمین جشنواره مد و لباس فجر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر شد بعد از تشکیل کمیته بازاریابی فراخوان برای حضور حامیان جشنواره تنظیم شود و شرایط بصورت روشن طراحی شود.

در این جلسه حمید قبادی(دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس)، سید سعید میر محمد صادق(مشاور دبیر کارگروه)، حامد یاری(مشاور دبیر کارگروه)، سید مهدی جعفری(مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس)، انسیه زاهدی(دبیر بخش علمی و دانشگاهی)، محسن کاشف(مدیر بخش نظارت و ارزشیابی)، تیرگر، مهدی محمودی، علی اصغر زیلایی، حمیدرضا نیک طبع، صدیقه پاک بین، شهلا یاری بخت، امیرحسین مهدی زاده، یوسف خزایی، فاطمه جلال کمالی، مریم افغان، زهرا زمانی حضور داشتند.

کد مطلب 4389791
مریم علی بابایی

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