تاکید بر نقش مجالس ایران و ژاپن در توسعه و تعمیق روابط دو جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن با «تاداموری اوشیما» رئیس مجلس نمایندگان ژاپن دیدار و گفتگو کرد.

اوشیما ضمن خوشامدگویی به سفیر کشورمان و با اشاره به دیدارهای سران دو کشور، بر اهمیت روابط ایران و ژاپن تاکید کرد و گفت: مجالس دو کشور نقش مهمی در توسعه این همکاری ها دارند و با توجه به اینکه سال آینده نودمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور است، امیدوارم که گام های مهمی در این زمینه برداشته شود.

رئیس مجلس نمایندگان ژاپن همچنین با اشاره به اهمیت برجام در حفظ صلح و ثبات در سطح جهان و منطقه خاورمیانه، بر حمایت کشورش از توافق برجام تاکید کرد.

رحمانی موحد سفیر کشورمان در ژاپن نیز با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور بر اهمیت نقش مجالس در توسعه همکاری های دو کشور تاکید و خواستار گسترش همکاری های پارلمانی شد.

وی همچنین ضمن ابلاغ سلام رئیس مجلس شورای اسلامی، بر دعوت علی لاریجانی از رئیس مجلس نمایندگان ژاپن جهت سفر به تهران تاکید کرد.