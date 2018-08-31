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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

رونمایی از پوستر چهارمین جشن عکاسان سینما

رونمایی از پوستر چهارمین جشن عکاسان سینما

پوستر چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران با طرحی از امیرحسین شجاعی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان سینمای ایران، پوستر چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران به دبیری نیکی کریمی با طرحی از امیرحسین شجاعی رونمایی شد.

در این دوره از جشن از یک پیشکسوت عکاسی سینما، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده ای که بیشترین تعامل را با عکاسان سینما داشته اند، تجلیل می شود.

چهارمین جشن عکاسان سینما ۱۶ شهریورماه در گالری سلام برگزار می شود.

 همچنین علاقه مندان از ١٧ تا ٢١ شهریورماه می توانند از نمایشگاه بهترین عکس های سال گذشته سینمای ایران در گالری سلام بازدید کنند.

کد مطلب 4389804
زهرا منصوری

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