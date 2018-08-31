پیمانکاران در تکمیل خطوط مترواز ظرفیت های داخلی استفاده کنند

علی امام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات جلسه ای که رییس شورای شهر تهران، شهردار تهران و پیمانکاران خط ۶ مترو داشتند، گفت: در این جلسه رئیس شورا و شهردار تهران تاکید داشتند پیمانکاران فعالیت و ورود تجهیزات را منوط به تزریق نقدینگی به پروژه نکنند و از ظرفیت های داخلی خود استفاده کرده و کار را تکمیل کنند و اینکه افتتاح ۱۰ کیلومتر از خط ۶ در انتظار نقدینگی باشد، مورد انتقاد رئیس شورای شهر بود.

وی گفت: به اعتقاد آنها منابع مالی در اولین فرصت ممکن تامین خواهد شد اما کار نباید به خاطر منابع مالی متوقف بماند. در این رابطه شهردار تهران مثالی از دیدار خود با مدیران قرارگاه خاتم الانبیا زدند که در این دیدار توافق شد که قرارگاه از ظرفیت های خود کارگاه های پروژه هایی که در آن حضور دارد را فعال کند و شهرداری ظرف ۶ ماه آینده منابع مالی مورد نیاز را فراهم کند.

امام در پاسخ به پرسشی در خصوص بدهی پیمانکاران اصلی به پیمانکاران کوچک، گفت: حجم زیادی از بدهی پیمانکاران خرد پرداخت شده، امیدواریم پرداخت به پیمانکاران اصلی افزایش پیدا کند تا دست آنها هم برای پرداخت بدهی های پیمانکاران جزء بازتر شود و بتوانیم بدهی آنها را تسویه کنیم.

مدیرعامل شرکت متروی تهران در ادامه در خصوص جزییات انتشار ۷۰۰ میلیارد اوراق مشارکت هم توضیخ داد :شهرداری سال گذشته مجوز انتشار ۲۰۰۰ اوراق مشارکت را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور گرفت، این ۲۰۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد مختص خط ۷ و ۱۰۰۰ میلیارد برای خط ۶ بود.

او ادامه داد: مجوزهای لازم برای کلانشهرها در روز ۲۸ اسفند ماه سال گذشته صادر شد و متروی تهران توانست بانک عاملی برای انتشار این اوراق پیدا کرده و یک بانک خصوصی متعلق به کلان شهرهای کشور عاملیت ۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را قبول کرد و در نوبت اول انتشار که همان ۲۸ اسفند بود، رقمی جزئی فروخته شد.

امام با بیان اینکه هفته گذشته انتشار ۷۰۰ میلیارد انجام شد و پس از آنکه این اوراق خریداری نشد، گفت: در روز پایانی کل اوراق توسط بانک منتشرکننده به صورت بلوکی خریداری شد. بر اساس قانون، این امکان وجود دارد که اگر مردم اوراق مشارکت را نخریدند، ناشر به دلیل تأمین سرمایه می‌تواند در طی شرایط خاص به صورت یکجا اوراق را خریداری و طبق ضوابط مشخص، از آن استفاده کند. اول شهریور ماه روز پایانی این اوراق بود و یک بانک خصوصی متعلق به کلان شهرهای کشور نیز به طور کامل این اوراق را خریداری کرد.