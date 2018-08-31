میدان مرکزی میوه و تره بار؛ شهری در دل کلان شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، میدان مرکزی میوه و تره بار با ۱۳۶۰ باب حجره در مساحتی بالغ بر ۲۷۰ هکتار، میوه و تره بار مصرفی جمعیت ۹ میلیون نفری پایتخت را تامین می‌کند که بنا به فصول مختلف، جمعیت ثابتی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر را در خود جای می دهد و روزانه حدود ۲۰ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین به آن رفت و آمد دارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت نقش این میدان مرکزی در کنترل قیمت‌ میوه و تره بار در سطح شهر گفت: اگر فعالیت این میدان حتی برای یک روز متوقف شود، قیمت میوه در سطح شهر تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

عبدالحسین رحیمی بر ابعاد و آثار فعالیت این سازمان با توجه به تأثیری که در کاهش و کنترل قیمت میوه و تره بار تاکید کرد و گفت: در مدیریت میدان مرکزی، علاوه بر تعامل با حجره داران برای انجام درست مسئولیت اجتماعی خود، نیازمند تعامل بین بخشی با سایر دستگاه‌های دست اندرکار هستیم.

وی با اعلام اینکه ۴۸ هکتار از مساحت ۲۷۰ هکتاری میدان مرکزی را فضای سبز در بر می‌گیرد، افزود: تقریبا ۱۸ درصد کل فضای این میدان را فضای سبز تشکیل داده است که با این حساب باید گفت میدان مرکزی میوه و تره بار یکی از سرسبزترین نقاط پایتخت است.

در این ارتباط مدیر میدان مرکزی میوه و تره بار نیز با اشاره به اقدامات سازمان مدیریت میادین در جهت حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: نایلکس گیاهی که در میادین و بازارهای میوه و تره بار توزیع می‌شود به عنوان یکی از اقدامات این سازمان در راستای حفظ محیط زیست در میدان مرکزی تولید می‌شود.

سعید سالاری با بیان اینکه مدیریت مجموعه بزرگی همچون میدان مرکزی میوه و تره بار، علاوه بر نیروی انسانی مجرب، نیازمند ساختارهای کارآمد است، تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ کارگر خدمات شهری و فضای سبز به طور شبانه روزی به کار خدمات رسانی در این میدان مشغول به کار هستند.

گفتنی است، حجره های واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار به افراد واگذار شده و میدان مرکزی میوه و تره بار صرفاً مدیریت فضاهای عمومی آن را بر عهده دارد.

همچنین میدان مرکزی میوه و تره بار با وسعت ۲۷۰ هکتاری خود، از مساحت کشوری همچو موناکو بزرگتر و با مساحت کشوری همچون ماکائو برابری می‌کند و جمعیت ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفری ای که روزانه در آن تردد می‌کنند، از جمعیت جزایری همچون گرینلند، برمودا و دومینیکا بیشتر است و این ویژگی‌هاست که میدان مرکزی میوه و تره بار را به شهری در دل کلان شهر تهران تبدیل کرده است.