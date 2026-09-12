به گزارش خبرگزاری مهر، از احداث راه روستایی ورمال ( رامشار ـ حسن‌آباد) شهرستان هامون به صورت امانی و با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات راهداری این اداره‌کل خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این پروژه در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و با هدف بهبود دسترسی روستاییان این منطقه به خدمات و تسهیل تردد اجرا شده است که پس از سال ها تحقق مطالبه مردمی و رضایت روستاییان این مناطق را به همراه داشته است .

وی افزود: برای اجرای این محور تعداد ۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۱۲ نفر نیروی راهدار فعالیت داشتند که با بهره‌برداری از آن تعداد ۱۳ روستا و حدود ۷۰۰۰ خانوار از مسیر دسترسی مناسب برخوردار شدند.

مبارکی در پایان تأکید کرد: اجرای پروژه‌های راه روستایی به صورت امانی و با بهره‌گیری از توان ماشین‌آلات و نیروهای راهداری، از ظرفیت‌های مهم این اداره‌کل برای پاسخگویی به مطالبات مردم و تسریع در توسعه و بهسازی راه‌های روستایی است که در برنامه های سال جاری این اداره کل قرار دارد.