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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

راه روستایی رامشار- حسن‌آباد شهرستان هامون احداث شد

راه روستایی رامشار- حسن‌آباد شهرستان هامون احداث شد

هامون- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از احداث راه روستایی ورمال (رامشار ـ حسن‌آباد) شهرستان هامون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از احداث راه روستایی ورمال ( رامشار ـ حسن‌آباد) شهرستان هامون به صورت امانی و با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات راهداری این اداره‌کل خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این پروژه در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و با هدف بهبود دسترسی روستاییان این منطقه به خدمات و تسهیل تردد اجرا شده است که پس از سال ها تحقق مطالبه مردمی و رضایت روستاییان این مناطق را به همراه داشته است .

وی افزود: برای اجرای این محور تعداد ۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۱۲ نفر نیروی راهدار فعالیت داشتند که با بهره‌برداری از آن تعداد ۱۳ روستا و حدود ۷۰۰۰ خانوار از مسیر دسترسی مناسب برخوردار شدند.

مبارکی در پایان تأکید کرد: اجرای پروژه‌های راه روستایی به صورت امانی و با بهره‌گیری از توان ماشین‌آلات و نیروهای راهداری، از ظرفیت‌های مهم این اداره‌کل برای پاسخگویی به مطالبات مردم و تسریع در توسعه و بهسازی راه‌های روستایی است که در برنامه های سال جاری این اداره کل قرار دارد.

کد مطلب 6944517

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