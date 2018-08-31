بازدید وزیر اطلاعات و معاون وزیر راه از آزادراه لامرد- پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات و خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه از آزادراه لامرد-پارسیان بازدید کردند.

خادمی در حاشیه بازدید از آزادراه لامرد- پارسیان گفت: این آزادراه به طول ۵۰ کیلومتر از غرب شهر لامرد شروع و پس از عبور از کوهستانی مرتفع در شمال غربی پارسیان به کریدور جنوب کشور متصل می‌شود.

آزادراهی که به اسکله صادرات پتروشیمی منتهی می شود

وی افزود: ‌این آزادراه یکی از شاهراه‌های حیاتی اتصال منطقه انرژی‌بر لامرد به منطقه استراتژیک پارسیان و همچنین بزرگترین اسکله تخصصی در حال ساخت کشور در منطقه عسلویه است و به همین دلیل مراحل اجرایی شدن کار به سرعت در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار داشت: این آزادراه به جهت انتقال مواد اولیه و محصولات تولیدی، خطوط انتقال گاز، برق، مخابرات و آب به عنوان منطقه کلیدی در کریدور شمال- جنوب کشور محسوب می‌شود.

خادمی به دلیل موقعیت جغرافیایی پروژه استفاده از روش‌های نوین در تهیه نقشه را ضروری دانست و عنوان کرد: با توجه به کوهستانی بودن بیش از ۹۰ درصد از مسیر و همچنین وجود ارتفاعات، دره‌ها و شیارهای متعدد، استفاده از پهباد برای عکسبرداری و تهیه نقشه‌های مسیر انتخاب شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ادامه داد: هم‌اکنون در حال تکمیل مطالعات فاز اول پروژه هستیم و بخشی از خاکبرداری و خاکریزی مسیر نیز انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی طول پل‌های مسیر را ۳۱۰۰ متر اعلام کرد و گفت: این آزادراه همچنین دارای ۱۱۵۰ متر تونل است که شامل چهار دستگاه به طول‌های ۱۰۰، ۱۶۰، ۳۹۰ و ۵۰۰ متر است.

رونق اقتصادی ۲۸ روستا با تکمیل محور مُهر- دارالمیزان

خادمی در این سفر همچنین از محور مُهر- دارالمیزان بازدید کرد و گفت: این محور به طول ۶۵کیلومتر بخشی از محور گله‌دارـ دارالمیزان به جاده فیروزآباد ـ عسلویه است.

وی این محور را برای منطقه استراتژیک گازی پارسیان مهم ارزیابی کرد و گفت: با اتمام عملیات اجرایی این محور علاوه بر حل مشکلات ترافیکی منطقه و حذف محور روستایی دارالمیزان، موجب محرومیت زدایی و تسهیل ارتباطات ۲۸ روستا و بخش‌های شهرستان های مُهر و لامرد با مرکز استان فارس و بوشهر می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در حاشیه بازدید از محور لامرد- خنج این پروژه را موجب کوتاه شدن ۴۵ کیلومتری محور فعلی لامرد ـ خنج عنوان کرد و گفت: با بهسازی مسیر فعلی گردنه‌های پرخطر چاهشور و محمله در منطقه نیز حذف می‌شود.

وی طول قطعه یک این پروژه را حدود ۱۱ کیلومتر اعلام کرد و گفت: قطعه یک محدوده تونل شهید باقری و دسترسی‌های آن با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجرا است و قطعه دوم نیز به طول ۲۴ کیلومتر حدفاصل شیرینو- حسین‌آباد با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد مراحل اجرایی شدن را طی می‌کند.

خادمی بهره‌برداری از این محور را برای اتصال منطقه عسلویه به مرکز کشور مهم دانست و افزود:‌ این محور نقش اساسی در انتقال تولیدات منطقه عسلویه و سایت انرژی‌بر لامرد به مرکز کشور دارد و همچنین تسهیل کننده تامین مواد خام بسیاری از کارخانه‌های داخلی خواهد بود که یکی از شریان‌های مهم تأسیسات گاز و پتروشیمی سراسر منطقه از عسلویه تا فراشبند است.