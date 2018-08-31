به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در ادامه دیدار های خود در سفر به پاکستان با «مخدوم شاه محمود قریشی» همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ظریف پاکستان را همسایه ای مهم برای ایران دانست که برای توسعه روابط با آن هیچ محدودیتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ کشور ثالثی نمی‌تواند بر روابط تهران و اسلام آباد تاثیر منفی بگذارد، بر توسعه و ارتقاء روابط دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و مجامع بین‌المللی و همکاری‌های دو کشور در زمینه تامین امنیت مرزها، همکاری بنادر چابهار و گوادر، بازارهای مرزی، همکاری‌های بانکی، پایه‌گذاری رژیم تعرفه‌ای بین دو کشور تاکید کرد.

مخدوم شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور همسایه خواستار رفع هر گونه موانع به منظور تعمیق و گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف شد.

طرفین همچنین بر همکاری و حمایت از مواضع و همکاری های دو کشور در موضوعات جهان اسلام تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان پس از این دیدار درضیافت ناهار همتای خود شرکت کرد.