به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ایران، سی و چهارمین کنفرانس فیزیک ایران به همت انجمن فیزیک ایران و با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین از ۵ تا ۸ شهریور ماه در این دانشگاه برگزار شد.

مراسم افتتاحیه این کنفرانس با حضور علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، جمعی از مسئولان استان قزوین، اساتید و پیشکسوتان حوزه های فیزیک و محققین و دانشجویان علاقمند از سراسر دانشگاه های کشور با ایراد سه سخنرانی برگزار شد.

صالحی در مراسم افتتاحیه کنفرانس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت از شهیدان رجایی و باهنر یاد کرد و با اشاره به سابقه فرهنگی، علمی و مدنی قزوین گفت: قزوین در طول تاریخ همواره کانون اندیشه‌پروری، هنر و فرهنگ بوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی را نگین قزوین خواند و اظهار داشت: برگزاری چنین اجتماعاتی قطعاً بستر لازم برای تحقق آرمان‌های این دانشگاه را که وسیع و بلند است و کار و تلاش فراوان می‌طلبد، فراهم می‌کند.

صالحی خبر از تکمیل پروژه شتابدهنده در نزدیکی دانشگاه در ماه‌های آینده داد و گفت: این پروژه که هم علمی و هم عملی است و خدماتی را در کشاورزی، پزشکی و علمی ارائه می‌دهد، به همت جوانان غیور و متخصص سازمان انرژی اتمی ایران ساخته شده است.

وی با اشاره به دیگر پروژه‌ها نظیر چشمه نور افزود: پروژه‌های جدید می‌توانند قزوین را به یک قطب علمی تبدیل کنند تا یک بار دیگر مجد گذشته خود را در حوزه‌های علمی احیاء کند و این شایستگی را دارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی سپس به انجمن فیزیک ایران و بطور کلی انجمن‌های علمی پرداخت و گفت: فکر می‌کنم انجمن‌های علمی می‌توانند هادیان اصلی برای ورود دلسوزانه کشور به دنیای علمی باشند. به شرطی که به دور از سمت‌گیری های سیاسی عمل کنند. به دلیل اینکه سیاست باید در خدمت علم باشد و عکس آن زیبنده نیست.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود انجمن‌های علمی معتبر و مورد وثوق بستر لازم را برای تحقق آرمان‌های علمی و فناوری کشور فراهم نمایند.

رئیس سازمان انرژی اتمی به ویژگی‌های خاص انجمن‌های علمی پرداخت و گفت: انجمن‌ها همواره باید از عنصر ابتکار و نوآوری برخوردار باشند. هر چند آنچه بطور سنتی انجام شده خوب است اما نمی‌تواند بطور فراگیر آرمان‌ها و آرزوها را تحقق بخشد؛ لذا انجمن‌ها باید دارای جوشش درونی باشند.

وی در ادامه جذب نخبگان را امری لازم دانست و از فضای مسمومی که نسبت به موضوع دو تابعیتی در کشور ایجاد شده است، انتقاد کرد. وی عنوان کرد: در موارد بسیار استثنائی آن هم در مسئولیت‌های حساس کشور که نباید از دوتابعیتی‌ها استفاده کرد، در سایر موارد نباید سخت‌گیری کرد. ایرانیان ساکن کشورهای مختلف دنیا که موفق هم هستند، اگر تابعیت آن کشورها را نداشته باشند، نمی‌توانند در کشور محل اقامتشان رشد کنند و مثمرثمر باشند. چرا تنگ‌نظری می‌کنیم و فضای نگران کننده ای برای آنها بوجود می آوریم، در حالیکه می‌توانیم با استفاده از آنها هم‌افزایی علمی قابل توجهی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: ابتکار و نوآوری از ضرورت‌های انجمن‌های علمی است، برای مثال به ایجاد دوره دکترای پیوسته فیزیک در هنگام فعالیت در معاونت آموزشی وزارت علوم در سال‌های ۷۲-۶۸ می‌توان اشاره کرد که این اقدام باعث تقویت جایگاه فیزیک از طریق جذب استعدادهای برتر شد و در ادامه نیز به موضوع ایجاد زمینه برای جلب همکاری اساتید ایرانی شاغل در مراکز علمی دنیا اشاره کرد و گفت که این اقدام تحت عنوان استادِ «معین» نامگذاری شد.

صالحی با تأکید بر اینکه در فضای علمی باید شجاعت در بیان داشته باشیم گفت: اگر آفت علمی و سوء استفاده های علمی دیده شد، انجمن فیزیک باید حساس باشد و جامعه را نسبت به آن هوشیار کند. وی برای مثال با اشاره به پدیده نامبارک انتخاب دروغین مرد سال جهانی فیزیک و ریاضی از ایران در سال‌های دهه هفتاد گفت: ما باید تکریم واقعی از علمای واقعی داشته باشیم. همچنین در مقوله استاد نمونه گفت: باید استاد نمونه را گشت و پیدا کرد نه اینکه خود فرد متقاضی استاد نمونه باشد و فرم پر کند. منظورم از این مثال ها دور کردن ساحت علم و عالم از رفتارها و شیوه های ناپسند خودنمایی های کاذب علمی است.

وی به انجمن علمی فیزیک و سایر انجمن های علمی پیشنهاد کرد با اختصاص جوایزی تحت عناوین شهدای هسته‌ای شخصیت های شایسته را هر ساله در حوزه های ذیربط انتخاب و تقدیر کنند.

صالحی رصد علمی را از دیگر ضروریات انجمن‌های علمی ذکر کرد و اظهار داشت: انجمن باید رصد کند که در دنیا چه اتفاقی می‌افتد. وی سپس به شرایط علمی جهان و استراتژی علم اشاره کرد و افزود؛ تا دهه ۶۰ میلادی سیاست و سیاستمداران در خدمت علم نبودند و اگر کشفی یا اختراعی بود سیاستی در پس آن نبود. در این زمان بود که با تشکیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) سیاست در خدمت علم درآمد و یکی از ابزارهای دنیای سرمایه‌داری شد. برای مثال اتحادیه اروپا نقشه راه فناوری کوانتومی را در سال ۲۰۱۶ تدوین کرده است. علم و فناوری برای سرگرمی نیست بلکه رهیافت زندگی است که با آن بخش قابل توجهی از مشکلات ملت‌ها حل می‌شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: باید تعادلی بین تحقیقات محض و کاربردی ایجاد کنیم. این امر با تعامل بین دانشمندان، صنعتگران و اقتصاد دانان بوجود می‌آید.

صالحی تأکید کرد: هیچ دانشمندی دلش نمی‌خواهد کشورش را ترک کند، مگر اینکه در انزوا باشد و شرایط کار علمی و گفتمانی برایش فراهم نباشد. هنوز متاسفانه ضرورت تکنولوژی در سطح عموم جا نیفتاده است. در حوزه تکنولوژی سنتی ابهام علمی وجود ندارد. ما نیاز به انتقال تکنولوژی‌های نوین داریم. تکنولوژی نوین نیاز به تعاملات بین‌المللی دارد. رویکرد بین المللی ما باید طوری باشد که بستر آن را فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: آرمان‌های انقلاب که زیبا و بلند هستند، برای واقعیت پیدا کردن نیاز به سیاستی عملگرا دارد. آرمانگرایی را با عمگرایی باید توأمان پیش ببریم در غیر اینصورت عقب می افتیم. نتیجه اینکه باید یک مقدار در شیوه تعاملات و رویکرد بین المللی و بکارگیری صحیح امکانات بومی خودمان تجدیدنظر کنیم تا بتوانیم از فرصت‌های موجود نهایت استفاده را بکنیم.

رییس سازمان انرژی اتمی همچنین در حاشیه حضور در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از نمایشگاه جانبی علمی و فناوری در حوزه های فیزیک بازدید کرد.

وی همچنین از نمایشگاه ملل و اولین سمپوزیوم ساخت سردیس شهداء و مفاخر قزوین با همراهی مسئولین استان دیدن کرد و از نزدیک با ۱۵ هنرمند مجسمه ساز که از سراسر کشور به مناسبت هفته فرهنگی قزوین در این شهر حضور داشتند، گفتگو کرد. این نمایشگاه از ۲ الی ۹ شهریور در سرای سعد السلطنه دایر بوده است.